Альтернативним шляхом: перше українське судно з кукурудзою прибуло в Іспанію, – ЗМІ

В Іспанію 13 червня прибуло перше українське судно з кукурудзою. Кораблю вдалося виплисти з українських портів завдяки "новому морському маршруту".

Завдяки цьому новому маршруту судно змогло безпечно оминути російську блокаду й доправити кукурудзу в Європу. Зараз корабель перебуває в іспанському порту Ла-Корунья.

Читайте також Гарантій нема: що чекає Україну, якщо експорт зерна не відновлять

До 14 червня кукурудзу вже розвантажать

За даними американського видання, вантажний корабель Alppila прибув на світанку 13 червня. Його планують розвантажити за один день.

Це перша партія українського зерна, яка досягла північно-західної Іспанії морським шляхом. Судно використало "новий морський шлях", відкритий у Балтійському морі, щоб уникнути блокади російськими ВМС портів України на Чорному морі,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше Україна пропонувала план з 3 пунктів, які б дозволили розблокувати зерно:

Росія має вивести свої військово-морські сили з Чорного та Азовського морів;

Україні мають бути надати військову техніку для захисту південного узбережжя. Вона потрібна на випадок, якщо Росія вирішить скористатися розмінуванням;

партнери повинні розгорнути міжнародну військово-морську місію для патрулювання експортних шляхів.

До теми Пропагандисти "спалились": депутат розкрив брехню окупантів щодо зерна в Маріуполі

Путін прагне заморити голодом низку країн, – історик

Відомий історик й автор книжки "Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним" Тімоті Снайдер вважає, що президент Росії Володимир Путін має план щодо того, як заморити голодом низку країн світу. Те, що зараз відбувається в Україні, є один з етапів цього жорсткого задуму.

Зокрема, очільник Кремля хоче позбавити продовольства країни, які розвиваються. Саме для цього він і блокує українське зерно. За словами історика, наслідки таких дій держави-агресорки будуть жахливими. Адже в минулого двоє диктаторів вже хотіли встановити контроль над сільським господарством України. Мовиться про Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна. Тоді це завершилося трагедією.

У "голодного" плану Путіна є 3 рівні

Перекривши експорт, зруйнувати українську державу;

зробити ситуацію в Європейському Союзі нестабільною завдяки людям з країн Африки, які втікатимуть від голоду;

поширювати пропагандистську кампанію проти України. Мовляв, це Київ не хоче постачати зерно.

За задумом Путіна, голодні бунди допоможуть йому перемогти Україну у війні. Адже у разі поширення голоду рупори Кремля закликатимуть світ визнати окуповані території України російськими, а також скасувати санкції проти держави-агресорки.

До теми дивіться відео про загрози для експорту українського зерна у майбутньому: