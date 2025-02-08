На Алясці знайшли зниклий пасажирський літак: усі, хто був на борту, загинули

Невеликий пасажирський літак, який розбився на заході Аляски під час польоту до міста Ном, знайшли у п’ятницю, 7 лютого, на морському льоду. Відомо, що всі 10 людей на борту загинули.

Про це інформує видання АР з посиланням на повідомлення від влади, пише 24 Канал.

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На Алясці знайшли зниклий пасажирський літак

Речник Берегової охорони Сполучених Штатів Майк Салерно заявив, що рятувальники шукали літак у його останньому відомому місці за допомогою вертольота, коли помітили уламки. Двоє рятувальників спустилися, щоб обстежити місце катастрофи.

Одномоторний турбогвинтовий літак Bering Air виконував рейс із Уналакліта в четвер удень із 9 пасажирами та пілотом, повідомили в Департаменті громадської безпеки Аляски.

Літак Cessna Caravan вилетів з Уналакліта о 14:37, а через менш ніж годину з ним було втрачено зв’язок, зазначив директор з операцій Bering Air Девід Олсон. Відповідно до даних Національної гідрометслужби, у момент зникнення борт летів в умовах легкого снігопаду та туману при температурі – 8,3 градусів за Цельсієм.

Берегова охорона повідомила, що літак зник приблизно через 48 кілометрів на південний схід від Нома.

Радарні дані, надані Цивільним повітряним патрулем США, показали, що приблизно о 15:18 літак зазнав різкого падіння висоти та швидкості, розповів лейтенант-командир Берегової охорони Бенджамін МакІнтайр-Кобл.

"Що саме стало причиною цього, я не можу сказати", – зазначив він.

Він також вказав, що не знає про жодні сигнали лиха з борту літака.

Лейтенант Аляскинських державних патрулів Бен Ендрес повідомив, що усі 10 загиблих були дорослими, і рейс був регулярним комерційним рейсом.

У виданні вказують, що катастрофа стала вже третім великим авіаційним інцидентом у США за останні вісім днів. Так, 29 січня пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером біля Вашингтона, загинуло 67 осіб. А 31 січня у Філадельфії розбився медичний літак, де загинуло 7 осіб

Нагадаємо, що зникнення рейсу, що виконував переліт із Уналакліту до Нома, зафіксували 7 лютого. За даними військових штату Аляска, на борту перебували 9 пасажирів і 1 пілот.