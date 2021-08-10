Нам сказали, що це відео до Дня Незалежності, – Alyona Alyona пояснила дрифт у центрі Києва

На пішохідній частині Софійської площі у Києві 10 серпня два автомобілі влаштували перегони. Співачка Alyona Alyona, яка брала участь у так званому дрифт-шоу, детальніше розповіла про все, що відбувалося.

Виконавиця зазначила, що це не була зйомка реклами, чи якогось її кліпу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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В Україну прилетів гонщик Конор Шанаган, який входить до ТОП-10 дрифтерів світу та Red Bull разом із ним хотів зняти відео, як нам сказали, до Дня Незалежності,

– сказала реперка.

"І вирішили підключити декілька лідерів думок, одним із цих лідерів думок була я і моя роль полягала у тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, як мені сказали", – продовжила вона.

Запевнили, що все відчистять

Alyona Alyona наголосила, що її організатори запевнили у тому, що мають всі необхідні дозволи, які надала адміністрація Києва. Окрім цього, переконували, що "по закінченню цього приїдуть клінінгові машини, які все відчистять".

Дати відповіді на запитання я не можу, бо ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі ваші запитання, будь ласка, в організаторів цього дійства – у Red Bull,

– додала співачка.

Alyona Alyona пояснила дрифт у центрі Києва: дивіться відео

Дрифт у центрі Києві: що відомо

На Софіївській площі у Києві 10 серпня 2 автомобілі влаштували дрифт-шоу.

Так звані перегони організувала компанія Red Bull для зйомок своєї реклами.

Цією подією дуже обурився глава Міністерства культури Олександр Ткаченко.

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