Alyosha вийшла на сцену Atlas Weekend у сукні з прозорим декольте

Багатодітна матуся Alyosha долучилася до масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend. Перед багатотисячною публікою вона з'явилась у чорній сукні з прозорою вставкою на декольте.

Співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) вийшла на сцену Atlas Weekend у перші два дні – 5 та 6 липня. Вона досі під враженнями від фестивалю, адже це перша грандіозна музична подія від початку карантину.

До теми Запалювали під Меладзе й Сердючку: Михайло Заливако та Анна Богдан побували на Atlas Weekend

Як же я сумувала за великими концертами та фестивалями,

– зізналась артистка.

Перед фанами Alyosha постала у сміливому концертному образі. Співачка обрала сукню чорного кольору. Вона складалась з обтислого боді з прозорим декольте та повітряної спідниці з напівпрозорої тканини. Шкіряний пояс і шнурівка на грудях довершили вбрання.

Волосся артистка трохи підкрутила й розпустила. Вона зробила макіяж з насиченою червоною помадою і чорними стрілками. На великій сцені Alyosha почувалась як риба у воді й віддавалась публіці на повну.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Які зірки вже виступили на Atlas Weekend