Амбіція "хочу Радянський Союз", – Зеленський припустив, навіщо ця війна Путіну
Війна Росії проти України стала злочином, пояснити який просто неможливо. На думку президента України Володимира Зеленського, Путін просто втілює свої імперські амбіції.
Український президент у спілкуванні з російськими журналістами заявив, що війна Росії проти України – це просто амбіція Путіна. Диктатор хоче втілити своє бажання, хоча навряд чи зможе довго спостерігати за його втіленням.
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Путін хоче Радянський Союз
Володимир Зеленський переконаний – амбіція російського вождя не має жодного адекватного пояснення.
Амбіція ось ця "хочу Радянський Союз" – а скільки йому залишилося жити? Та як будь-якій людині, якій 70-80 років. Ну не 50 років жити ще,
– сказав глава держави.
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