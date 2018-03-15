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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Американка бореться зі стереотипами, збираючи провокативні кінопостери з жіночим тілом

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Постер з фільму
Постер з фільму "Брудний дідусь" / headlesswomenofhollywood.com/

Американська сценаристка і стендап-комік Марсія Белскі у своєму блозі під назвою "The Headless Women Of Hollywood" показує, як на голлівудських кінопостерах творці фільмів об’єктивізують жіноче тіло, але не її обличчя і особистість.

Про це пишуть на The Daily Dot.

На думку Белскі, ця сумна практика присутня в кіноіндустрії вже багато десятиліть. Її проект існує ще з 2017 року, але популярнішим він став лише зараз, – можливо, через секс-скандал в Голлівуді.

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Серед сексистських постерів кінострічок можна зустріти такі знамениті фільми як "Диво-жінка", "Kingsman", "Секс і місто", "Дівчина моїх жахів" та інші.

Теги: LifeStyle Секс Голлівуд Кіно Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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