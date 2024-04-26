Частина цих коштів потрапить в руки ХАМАС, – Шарп про допомогу Ізраїлю від США

США виділили гроші для допомоги Ізраїлю. Мовиться про майже 26 мільярдів доларів. Проте, близько 9 мільярдів з них – піде для Сектора Гази.

Про це 24 Каналу розказав військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що мовиться про жителів цієї території. Однак, допомога може потрапити до рук ХАМАС.

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"Значна частина цих коштів так чи інакше опосередковано потрапить до ХАМАС. У виді продовольства, спекуляцій щодо купленого продовольства, ними, судячи з усього, конфіскованого", – сказав Шарп.

Безпосередньо для Ізраїлю передбачено близько 17 мільярдів доларів. Однак, якщо порівнювати допомогу для України та цієї країни, то щодо Ізраїлю – не мовиться про термінові постачання. Для нього важлива середньо- та довгострокова перспектива. Зокрема, на 3 – 8 років.

З Україною, коли буквально потрібно отримати щось за 3 дні, тут це не так "горіло". Проте, все одно "горить". Тим більше, що у нас довгострокові війни. Завжди зрозуміло, що сьогодні справи не дуже добре йдуть. Зовсім не факт, що будуть добре йти за 4 роки,

– наголосив військовий оглядач з Ізраїлю.

Гроші на озброєння

Важливий момент для Ізраїлю – закупівлі. Мовиться, зокрема, про нові літаки, які надійдуть через роки. Також важливі системи протиракетної та протиповітряної оборони.

США на своїх підприємствах виготовлятимуть таку зброю і передадуть частину коштів на виробництво, боєприпаси для основних систем ППО та протиракетної оборони Ізраїля. Мовиться про такі системи як "Залізний купол", "Праща Давида", "Хец". Зокрема, ті, які відзначилися під час останньої атаки Ірану по Ізраїлю.

4 мільярди доларів виділили, наприклад, на закупівлю додаткових систем та виробництво додаткових боєприпасів. Ще 1 мільярд 200 тисяч доларів – передбачені на доведення до оперативного рівня лазерної системи ППО, яку розробляють. Вона називається "Світловий щит".

Нині вона ще "сира". Попередньо, її оперативне розгортання заплановане на 2025-й рік. Аби її швидко довести до кінця та почати виробляти, і виділяють ці кошти.

"Головний її плюс – це безмежний магазин. Ціна пострілу лазерної системи – це буквально ціна включення в електричну мережу у порівнянні з системами, які вимагають дорогих боєприпасів", – наголосив Давид Шарп.

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