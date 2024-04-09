Є деякі гарні новини, – республіканець про допомогу США для України

Є багато підстав ваважати, що питання військової допомоги від США Україні розв'яжеться у квітні. Тим часом деякі республіканці добиваються того, щоби перед тим, як підписати ці гроші, побачити список допомоги, яку збирається надати президент США Джо Байден.

Про це 24 Каналу заявив лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус, зауваживши, що, мовляв, гроші не підпишуть, доки у списку не буде F-16, ATACMS на 300 – 500 кілометрів та систем Patriot. Він додав, що американське ліволіберальне медіа The Hill пише про те, що із 61 одного мільярда доларів допомоги лише 12 надходить в Україну.

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"Є хороші новини", – наголосив лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка.

Пінкус зауважив, що Patriot, які є у ЗСУ, надходили не зі США, а з Німеччини та Польщі.

Нині республіканці кажуть: "Ми маємо надіслати Patriot сучасні, модернізовані. І не 1, не 2, не 10". Зеленський просив 25, а я вважаю 50. Не менше. Можна. Навіть із країн-членів НАТО європейських можна посилати,

– сказав лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка.

Українські військові готові їх прийняти та успішно використовувати.

Тиск на Джонсона

Борис Пінкус додав, що нині спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон перебуває під тиском.

Тим часом Майкл Маккол, керівник Комітету закордонних справ Палати представників від Республіканської партії, заявляв, що, якщо Джонсон не поставить на голосування у квітні законопроєкт про допомогу Україні, то вони це зроблять без нього.

"Інша новина ще полягає в тому, що демократи в особі лідера меншості у нижній палаті Гакіма Джеффріса сказали, що "ми цього разу спікером-республіканцем не пожертвуємо. Ми його підтримаємо". Таким чином, квітень – це вирішальний місяць", – наголосив лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка.

На його думку, нині має мовитися про наступальні види озброєння для України. Усе, аби ЗСУ змогли перейти у контрнаступ та змогли відсунути росіян до кордонів 1991-го року.

Допомога не припинялася

Борис Пінкус зауважив, що допомога США Україні ніколи не закінчувалася. Мовляв, вона йде "струмком". Хоч її й не видно, проте "вона існує".

Наприклад, нині Україна має успіхи у створенні далекобійних дронів. Вони, за словами лідера Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка, створені при постачаннях деяких видів чипів чи напівпровідників із США.

Мозок український, між іншим, це гордість. Багато іншого сьогодні робиться в Україні завдяки таланту, мізкам українських вчених, інженерів. І за допомогою, звичайно, постачання окремих видів компонентів, напівпровідників з Америки та інших країн-членів НАТО,

– сказав Пінкус.

Він наголосив, що нині Україна є "бронежилетом" західної цивілізації у Європі. А Ізраїль – на Близькому Сході.

Лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка додав, що США мають допомагати обом цим країнам. Усе через те, що це національні інтереси американців.

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