Американська розвідка представила Байдену 2 версії походження коронавірусу
Джерело:The Washington Post
Розвідка США представила Джо Байдену свою доповідь про походження коронавірусу. Зупинилися на двох версіях: вірус був розроблений в лабораторії або ж виник природним шляхом.
У Білому Домі напередодні анонсували, що представлять версії походження коронавірусу. Після доповіді для Байдена їх мали оприлюднити назагал.
Раніше У США опублікували доповідь з твердженням, що коронавірус походить з китайської лабораторії
Версії походження коронавірусу
За словами джерел ЗМІ, Джо Байден вже ознайомився із засекреченою версією документу. Втім, розвідка не дійшла консенсусу щодо якоїсь однієї теорії. У доповіді є великий обсяг вивченої інформації, проте немає остаточного висновку про походження вірусу.
Після трьох місяців аналізу даних розвідка все ще вагається між двома теоріями. Одна з них полягає в тому, що вірус виник в лабораторії Уханьського інституту вірусології, а друга – що вірус природним шляхом передався від тварин до людей.
Протягом декількох днів спецслужби повинні підготувати розсекречену версію документа для її публічного оприлюднення.
Походження коронавірусу: останні новини
- У березні ВООЗ і Китай опублікували спільне дослідження. У ньому визнали, що поодинокі інфікування могли трапитися ще до того, як в Ухані зафіксували першого інфікованого.
- В іншому дослідженні, опублікованому вченими з Університетського коледжу Лондона, стверджувалося, що вірус з'явився в жовтні 2019 року і почав швидко поширюватися по світу до грудня того ж року.
- У липні Всесвітня організація охорони здоров'я почала вимагати контролю над лабораторіями в Китаї, у яких аналізували перші випадки COVID-19.
- Натомість Китай відмовився допомагати організації у цьому етапі дослідження, назвавши рішення ВООЗ "політизованим".