Американські бійці не воюватимуть в Україні, навіть якщо Росія застосує хімічну зброю

США не збираються надсилати своїх бійців до України навіть у разі, якщо російські окупанти застосують хімічну зброю проти нашого народу.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, передає 24 канал.

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Вона зауважила, що Штати не планують безпосередньо залучати своїх військових до війни проти Росії. І, за її словами, навіть застосування Росією хімічної зброї в Україні не є "червоною лінією" для США.

Псакі зазначила, що Штати і так безпосередньо залучені у війні:

вони надають збройну підтримку, що вартує кілька мільярдів доларів,

а також гуманітарну допомогу Україні.

Рішення президента США, що він не буде надсилати американських військових до України для війни з російською армією, не змінилося,

– передала Джен Псакі.

Чого боїться США

Речниця Білого дому сказала, що залучення американської армії в російсько-української війни загрожує серйозною ескалацією на рівні всього Північноатлантичного альянсу та, відповідно, всього світу.

Псакі додала, що в американської розвідки є чіткі дані щодо розробки Росією власних зразків біологічної та хімічної зброї. Однак, немає жодних доказів чи ознак того, що українська влада будь-коли намагалася розробляти біологічну чи хімічну зброю.

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Якраз-таки навпаки, за її словами, влада США занепокоєна, що російські окупанти можуть застосувати хімічну зброю у війни проти України, створивши певну провокацію як привід для її застосування. Тому, вона зазначила, що Росія навмисне безпідставно звинувачує Україну в розробці біологічної зброї, щоби спробувати уникнути відповідальності за свої воєнні злочини щодо використання забороненої зброї.

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