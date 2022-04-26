Американські дипломати повернулися до Львова: вперше від початку вторгнення Росії
26 квітня 2022 , 20:40Читать новость на русском
Нині американські дипломати повернулися до України вперше після повномасштабного вторгнення Росії до України. Щоправда, лише на один день.
Це вперше американські дипломати повернулись в Україну за час повномасштабної війни з Росією. Посольство США підтвердило цю інформацію у коментарі 24 каналу.
До теми У Пентагоні відреагували на провокації у Придністров'ї
Подробиці про візит дипломатів до Львова
Дипломати прибули до України з Польщі та вирушили до Львова з одноденною поїздкою.
Візит відбувся після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ і повідомив Володимиру Зеленському, що США почне відправляти до України дипломатів вже з цього тижня.
Видання CNN уточнює, відомство планує постійно переглядати ситуацію із безпекою під час одноденних поїздок дипломатів до Львова.
- Нагадаємо, що 22 лютого, коли плани Путіна стали очевидними, американські дипломати вирішили продовжити роботу в Україні. Тоді вони заявили, що вдень працюватимуть у Львові, але ночуватимуть в Польщі.
- Втім, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну посольство США наважилось на це лише 26 квітня.
Варто знати – чим важлива для України зустріч на базі "Рамштайн": дивіться відео