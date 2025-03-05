Американські літаки зі зброєю, що прямували в Україну, розвернули назад, – ЗМІ

Президент США Трамп наказав зупинити всю військову допомогу Україні. Через це навіть літаки, які вже летіли в Україну, розвернули.

Наказ Трампа змусив фізично розвертати літаки, що прямували в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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США різко зупиняють порстачання зброї в Україну

Наказ Трампа зупинити всю військову допомогу Україні призвів до того, що навіть літаки в повітрі, навантажені зброєю, що вже летіли до України, довелося негайно розвернути.

За даними Sky News, що посилаються на американського високопосадовця з Міноборони США в інтерв'ю NBC News, наказ набув чинності у той час, коли в Україну прямувала велика кількість зброї.

Наказ надійшов близько 18:00 у понеділок за місцевим часом. Всі поставки зброї Україні, заплановані на цей тиждень, були зупинені.

США більше не постачають зброю та розвіддані Україні

Білий дім оголосив про припинення військової допомоги Україні. Це сталося без узгодження з союзниками.

Західні медіа пишуть, що припинення допомоги США для України не відразу стане відчутним. Це відбудеться лише через кілька днів, тижнів або навіть місяців.

5 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово припинили й обмін розвідувальною інформацією з Україною.

Речник Путіна Дмитро Песков заявив, що зупинка постачань стане "найкращим внеском у справу миру".

В Інституті вивчення війни вважають, що призупинення американської допомоги зашкодить бойовим можливостям України, проте, ймовірно, знадобляться тижні або місяці, перш ніж це почне впливати на фронт. У CNN уточнюють, що найгіршим чином зупинка допомоги вдарить по спроможностях України у сфері ППО.

Медіа вважають, що своїм рішенням про зупинку надання військової допомоги Україні Трамп намагається добитися від Зеленського визнання провини за конфлікт під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого.

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц наголосив, що Трамп розгляне можливість відновлення військової допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та "вжиті заходи зміцнення довіри".