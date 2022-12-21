Логічна послідовність: чи стане передача Patriot першим кроком до західних винищувачів

США передадуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot уже в найближчому пакеті військової допомоги. Цілком ймовірно, що це стане першим кроком до отримання авіації.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Харук. Він припускає, що підготовка до цього вже триває й невдовзі ми побачимо винищувачі із розпізнавальними знаками Повітряних Сил України.

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Чи отримає Україна західні винищувачі після ЗРК Patriot

Харук зазначив, що доволі логічною є думка про те, що надання Україні комплексів Patriot стане першим кроком до отримання західних винищувачів. Це цілком лягає в логіку передачі Україні все складніших і важчих систем озброєння.

Згадайте, що починалося все з NLAW, Javelin та Stinger, потім пішла артилерія із HIMARS, нарешті черга дійшла до зенітних ракетних комплексів, зокрема Patriot. Тобто не дарма американці заклали в бюджет кошти на підготовку українських пілотів на літаках F-15 і F-16,

– наголосив військовий експерт.

Він припускає, що підготовка до цього вже триває й свого часу ми побачимо F-16 із тризубами на оперенні з розпізнавальними знаками Повітряних Сил України.

На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 каналу

Що відомо про передачу Україні ЗРК Patriot