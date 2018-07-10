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Американські вчені назвали найнебезпечніший продукт у світі

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Найнебезпечніший продукт у світі
Найнебезпечніший продукт у світі / whatson.ae

Газовані напої з цукрозамінниками, які вважаються дієтичними, серйозно підвищують ризик виникнення інсульту та недоумства.

Про це повідомили фахівці Американської асоціації серця, передає "Главком".

Вони провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що найбільш шкідливим для людського організму продуктом можна вважати дієтичну газовану воду.

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Вживаючи хоча б одну баночку газованої води "без цукру" в день людина втричі збільшує свій ризик інсульту і в 2,9 раза – ризик розвитку недоумства,
– стверджують вчені.

А шкідлива вона через те, що замість цукру у газовану дієтичну воду можуть додавати різні штучні підсолоджувачі. Зокрема, аспартам, який, потрапляючи в організм людини, розпадається на фенілаланін, аспарагінову кислоту і метанол, токсичний для організму.

Аспартам має властивість накопичуватися у головному мозку і викликати аномальну активність його нервових клітин. Окрім того, він дає серйозне токсичне навантаження на печінку і сприяє акумуляції токсичних відкладень у кишковому тракті.

Окрім того, газовані напої містять кислоту, підвищений вміст якої в організмі веде до швидкого старіння, запалення та руйнування тканин.

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Теги: дослідження Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Серцево-судинні захворювання Довголіття
Джерело: 24 Канал
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