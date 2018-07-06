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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Американські вчені виявили несподівану шкоду фізичних навантажень

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Фізичні навантаження можуть бути шкідливими
Фізичні навантаження можуть бути шкідливими / unsplash.com

Фізичні навантаження можуть стати причиною набору зайвої ваги – чим більше людина займається спортом, тим частіше вона страждає від надлишку ваги.

Дієтологи з США пояснили, чому може спостерігатись така закономірність, передає Мaximum.

31% американців заявили, що регулярне виконання фізичних навантажень не допомагає їм позбутися зайвої ваги. На думку фахівців, це може відбуватись через думки.

Читайте також: Як думки впливають на здоров'я і фізичну форму: цікаві факти

Адже займаючись активностями, люди, які намагаються схуднути, думають, що їм можна більше їсти. Це і є причиною набору зайвої ваги.

Окрім того, спорт справді може стати причиною набору ваги, адже під час фізичного навантаження йде неабияка витрата енергії, що стає причиною бажання з'їсти більше, ніж зазвичай.

via GIPHY

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Теги: Психологія LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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