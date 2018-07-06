Американські вчені виявили несподівану шкоду фізичних навантажень

Фізичні навантаження можуть стати причиною набору зайвої ваги – чим більше людина займається спортом, тим частіше вона страждає від надлишку ваги.

Дієтологи з США пояснили, чому може спостерігатись така закономірність, передає Мaximum.

31% американців заявили, що регулярне виконання фізичних навантажень не допомагає їм позбутися зайвої ваги. На думку фахівців, це може відбуватись через думки.

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Адже займаючись активностями, люди, які намагаються схуднути, думають, що їм можна більше їсти. Це і є причиною набору зайвої ваги.

Окрім того, спорт справді може стати причиною набору ваги, адже під час фізичного навантаження йде неабияка витрата енергії, що стає причиною бажання з'їсти більше, ніж зазвичай.

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