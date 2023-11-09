Єменські бойовики збили американський військовий безпілотник MQ9, – BBC

Єменські повстанці-хусити збили американський військовий безпілотник MQ9. Про це заявили офіційні особи у США, а також пов'язаний з Іраном рух хуситів.

За словами представника США, безпілотник MQ9 збили поблизу узбережжя Ємену силами Хуті. Власне, це підтвердив військовий представник хуситів.

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Що передувало збиттю дрона

Журналісти звертають увагу на те, що сталося це тоді, коли Вашингтон пильно стежить за активністю підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході. Тим часом Ізраїль – головний супротивник Ірану – продовжує боротьбу з бойовиками ХАМАС у Секторі Гази.

Власне, минулого місяця військовому кораблю ВМС США вдалося перехопити крилаті ракети та кілька безпілотників. Їх хусити запустили з Ємену в напрямку Ізраїлю.

Звернімо увагу, що США на Близький Схід перекинули військову техніку. Йдеться, зокрема, про авіаносці, кораблі морської піхоти та судна підтримки. Зробили це через регіональну напруженість, пов'язану з війною між Ізраїлем і ХАМАС. Також США розмістили війська на борту військових кораблів у Червоному морі, що лежить між Єменом і Ізраїлем.

Нагадаймо, що єменські повстанці-хусити підтримуються Іраном. З 2014 року вони перебувають у стані тривалої громадянської війни з офіційним урядом Ємену. Останній підтримується іншим суперником Ірану – Саудівською Аравією.

Зауважимо, що 8 листопада стало відомо, що США вдарили по військовому об'єкту Ірану у Сирії.

Що відомо про атаку по військовому об'єкту