Американський ракетний есмінець вирушив у Чорне море

Ракетний есмінець USS Porter вирушив у акваторію Чорного моря. У ВМС США пояснили, що есмінець діятиме разом з силами НАТО та країнами-партнерками Альянсу.

Зазначимо, що у 2020 році USS Porter брав участь у навчаннях "Сі Бриз" в Чорному морі.

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Американський есмінець проводив розвідувальну операцію у січні

А вже наприкінці січня 2021 американські есмінці провели розвідувальну операцію в цьому регіоні. Окрім USS Porter, був залучений USS Donald Cook та два літаки – дальнього радіолокаційного стеження та протичовновий.

Влітку – з 28 червня по 10 липня в Чорному морі тривали наймасштабніші в історії навчання "Сі Бриз". У них взяли участь 5 тисяч військових з 30 країн світу, а також 32 військові кораблі, 40 літальних апаратів та 18 спецгруп. Серед цих суден були і судна США.

Україна закликала США посилити присутність в Чорному морі

Зазначимо, що раніше Україна закликала США посилити свою присутність в Чорному морі. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, це може знизити напруженість і стабілізувати регіон. Міністр зауважив, що Росія не піде на ескалацію, якщо впевнена у рішучості сторони противника.

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Текст публікації Шостого флоту ВМС США (Військово-морські сили США Європа – Африка):

USS Porter (DDG 78) почав свій північний транзит до Чорного моря для роботи з НАТО та союзниками та партнерами в регіоні.