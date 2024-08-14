Американський сержант продавав іноземцю секретну військову інформацію США

Сержант армії США Корбейн Шульц продавав іноземцю з Гонконгу секретні дані. Вони розкривають інформацію про військові можливості США, зокрема й майбутні розробки. А також містять аналітику тактики Китаю.

Сержанта затримали в березні 2024 року. Йому оголосили шість пунктів звинувачень, зокрема змову з метою отримання і розголошення військової оборонної інформації та підкуп державного службовця.

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Подробиці справи

24-річний Шульц працював аналітиком в американській розвідці. Згідно з обвинуваченням, він з червня 2022 року контактував з іноземцем із Гонконгу, якого називають "Змовником А".

Сержант продавав йому секретні дані, зокрема про ракетну систему HIMARS, гіперзвукову зброю, протидію дронам, американські військові супутники, майбутні розробки збройних сил США, а ще аналітику про воєнні дії у Китаї та інших іноземних державах.

Співпраця між Шульцом та "Змовником А" почалась із документа, в якому аналізуються уроки, які США можуть винести з війни Росії проти України для допомоги Тайваню у випадку нападу. За нього американський військовий отримав 200 доларів.

Загалом за весь час співпраці Шульц отримав щонайменше 14 виплат на загальну суму 42 тисячі доларів.

Військовий визнав себе винним у всіх висунутих проти нього звинуваченнях. Його судитимуть 23 січня 2025 року.