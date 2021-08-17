Люди сиділи на підлозі: вантажний літак США вивіз 640 біженців з Кабула – фото
Джерело:Defence One
У зв'язку зі захопленням "Талібаном" влади в Афганістані люди намагаються будь-якими способами втекти з країни. Практично єдиною можливістю врятуватися є евакуація, яку проводять США в аеропорту Кабула.
Відтак, під час одного з вильотів американський вантажний військовий літак вивіз 640 біженців з афганської столиці. Ця кількість людей, які потрапили на борт, наблизилася до рекордної в історії Boeing.
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Літак не планував брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на аеродром і прорвалися на борт літака,
– сказали у міноборони США.
"Екіпаж ухвалив рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту", – додали військові Сполучених Штатів.
- Громадяни Афганістану, яким вдалося вилетіти з Кабула на авіабазу Аль-Удейд у Катарі, сиділи на підлозі.
Варто зазначити, що ця процедура відома як "завантаження підлоги", коли пасажири висять на вантажних ременях, що йдуть від стіни до стіни, які служать імпровізованими ременями безпеки.
Ситуація в Афганістані: коротко
- Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Планував це зробити до 11 вересня 2021 року.
- Після цього таліби почали захоплювати міста в Афганістані. Станом на 15 серпня, вони зайшли у столицю країни Кабул.
- Уряд заявив, що передасть владу мирно та без боїв. Президент країни зрікся посади та на літаку втік з держави.
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