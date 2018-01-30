Американський баскетболіст гратиме за збірну України

Американець Пух Джетер, який кілька років тому захищав кольори збірної України з баскетболу, знову зіграє за синьо-жовтих.

Головний тренер команди Євген Мурзін зможе розраховувати на Пуха Джетера у найближчих матчах відбору на Чемпіонат світу 2019 року.

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В Україні баскетболіста американського походження прозвали Юра Борщ. Востаннє він грав за синьо-жовтих на Чемпіонаті світу в 2014 році. Роком раніше спортсмен був одним із лідерів збірної України, яка сенсаційно фінішувала шостою на Євробаскеті.

Відомо, що 23 лютого вітчизняна збірна зіграє на майданчику Латвії, а 26 лютого прийматиме у Києві шведів. У стартових матчах цієї кваліфікації підопічні Мурзіна здолали Швецію на виїзді, але поступилися вдома Туреччині.