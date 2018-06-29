Американський журнал Rolling Stone назвав найкращу пісню від початку ХХІ століття / Фото з відкритих джерел

Топ-100 найкращих пісень від початку XXI століття склав американський журнал про музику Rolling Stone. Список формували на основі думок музикантів, продюсерів, критиків і експертів індустрії, яких попросили скласти власні списки "найкращої музики" за 18 років від початку 2000-х років.