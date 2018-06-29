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Американський журнал Rolling Stone назвав найкращу пісню від початку ХХІ століття

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Американський журнал Rolling Stone назвав найкращу пісню від початку ХХІ століття
Американський журнал Rolling Stone назвав найкращу пісню від початку ХХІ століття / Фото з відкритих джерел

Топ-100 найкращих пісень від початку XXI століття склав американський журнал про музику Rolling Stone. Список формували на основі думок музикантів, продюсерів, критиків і експертів індустрії, яких попросили скласти власні списки "найкращої музики" за 18 років від початку 2000-х років.

Перше місце в рейтингу отримала пісня співачки Бейонсе – Crazy in Love з альбому 2003 року Dangerously in Love.

На другому місці — композиція Paper Planes британської співачки M.I.A.

На третьому Seven Nation Army групи The White Stripes.

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У топ-10 також увійшли композиції Hey Ya! дуету Outkast, 99 Problems репера Джея Зі, Maps американської інді-групи Yeah Yeah Yeahs, Runaway Каньє Веста, Rolling in the Deep британської співачки Адель, Royals новозеландської співачки Лорд і Last Nite групи The Strokes.

Теги: LifeStyle Музика Новини США Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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