13:48
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Американського співака R. Kelly звинуватили у згвалтуванні: деталі інциденту

322 Читать новость на русском
Співака R. Kelly звинуватили у згвалтуванні
Співака R. Kelly звинуватили у згвалтуванні / variety.com

Хвиля секс-скандалів в Голлівуді не припиняється. Знаменитості більше не приховують, що стали жертвами домагань та згвалтувань. В епіцентр нового гучного скандалу потрапив америкнаський співак та екс-баскетболіст Роберт Сильвестр Келлі, більш відомий як R. Kelly.

Тільки Голлівуд припинив обговорювати нещодавнє звинувачення, адресоване геніальному режисеру Люку Бессону, як на весь світ загримів ще один секс-скандал. Популярний американський співак R. Kelly начебто згвалтував свою прихильницю.

Читайте також: Названо ім’я актриси, яка звинуватила Люка Бессона у згвалтуванні

Жертвою нападу стала 20-річна Фейт Роджерс, повідомляє CNN. Дівчина познайомилась зі своїм кумиром у 2017 році на концерті в Техасі. З того часу вона спілкувалась з R. Kelly. Співак, за словами Фейт Роджерс, навідувався до неї, наливав їй алкоголь та розповідав, що може допомогти їй розпочати вокальну кар'єру.

Згодом R. Kelly запросив дівчину до Нью-Йорка на концерт. Для неї чоловік винайняв номер в готелі. Під час чергового спілкування артист згвалтував американку. Про це йдеться в заяві Фейт Роджерс до правоохоронців. Окрім цього, він залякував жертву нападу, закривав її в кімнаті або в машині.

Під час їхніх стосунків, які тривали близько року, R. Kelly регулярно займався залякуванням, психічним, словесним та сексуальним насильством, під час і після сексуального контакту. Його поведінка була спрямована на приниження та збентеження дівчини,
– розповів адвокат Фейт Роджерс.

Попри психологічну травму жертва нападу змушена була звернутись за допомогою до лікарів. Після статевого контакту зі співаком у дівчини діагностували венеричне захворювання.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Згвалтування Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сьогодні, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 416
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сьогодні, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 2693
Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
сьогодні, 11:09 Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
2805
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сьогодні, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 689
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анне Быкова 1380
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук