Американського співака R. Kelly звинуватили у згвалтуванні: деталі інциденту

Хвиля секс-скандалів в Голлівуді не припиняється. Знаменитості більше не приховують, що стали жертвами домагань та згвалтувань. В епіцентр нового гучного скандалу потрапив америкнаський співак та екс-баскетболіст Роберт Сильвестр Келлі, більш відомий як R. Kelly.

Тільки Голлівуд припинив обговорювати нещодавнє звинувачення, адресоване геніальному режисеру Люку Бессону, як на весь світ загримів ще один секс-скандал. Популярний американський співак R. Kelly начебто згвалтував свою прихильницю.

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Жертвою нападу стала 20-річна Фейт Роджерс, повідомляє CNN. Дівчина познайомилась зі своїм кумиром у 2017 році на концерті в Техасі. З того часу вона спілкувалась з R. Kelly. Співак, за словами Фейт Роджерс, навідувався до неї, наливав їй алкоголь та розповідав, що може допомогти їй розпочати вокальну кар'єру.

Згодом R. Kelly запросив дівчину до Нью-Йорка на концерт. Для неї чоловік винайняв номер в готелі. Під час чергового спілкування артист згвалтував американку. Про це йдеться в заяві Фейт Роджерс до правоохоронців. Окрім цього, він залякував жертву нападу, закривав її в кімнаті або в машині.

Під час їхніх стосунків, які тривали близько року, R. Kelly регулярно займався залякуванням, психічним, словесним та сексуальним насильством, під час і після сексуального контакту. Його поведінка була спрямована на приниження та збентеження дівчини,

– розповів адвокат Фейт Роджерс.

Попри психологічну травму жертва нападу змушена була звернутись за допомогою до лікарів. Після статевого контакту зі співаком у дівчини діагностували венеричне захворювання.