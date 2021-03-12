Американці отримають по 1,4 тисячі доларів через пандемію: Байден підписав проєкт

У США схвалили план підтримки американської економіки на 1,9 трильйона доларів. Його вже підписав президент Джо Байден, а перед тим – підтримали 2 палати Конгресу.

За словами Байдена, це історичний закон, який спрямований на відновлення "кістяка" країни. Ця ініціатива має допомогти подолати пандемію коронавірусу.

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