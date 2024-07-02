Президентство Байдена було успішним: чи буде такою ще одна каденція

Після дебатів Джо Байдена і Дональда Трампа 67% телеглядачів проголосували за Трампа, а 33% – за Байдена. Американці вказали на кращу фізичну форму й красномовність колишнього президента США.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук прокоментував 24 Каналу, що президентство Байдена з огляду на економічні результати та ефективність зовнішньополітичної діяльності – було успішним.

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Американців хвилює спроможність Байдена бути президентом

Рибачук зауважив, що американські виборці занепокоєні тим, чи дозволить стан здоров’я Байдена в подальші 4 роки каденції, якщо він виграє вибори, виконувати президентські обов’язки.

"Найбільше американських виборців хвилює спроможність Байдена фізично бути на чолі країни. Схоже, що він не збирається знімати свою кандидатуру з виборів. У сім’ї Байдена дружні стосунки з сім’єю Обами, ті подвоїли свою підтримку для нього, Клінтони теж. Зараз Байден інтенсивно відновлює свою кампанію", – озвучив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" розповів, що суперник чинного президента США Дональд Трамп не обіцяв, що визнає свою поразку, якщо вона дійсно буде.

От більшої проблеми зараз немає. Бо що тоді буде, коли він реально програє? "Температура" в американській палаті наразі дуже висока. Трамп уже зараз готує громадську думку до того, що він не може програти,

– підсумував Рибачук.

Напередодні, 28 червня, відбулися передвиборчі дебати Байдена і Трампа. Попри те, що чинний президент США Джо Байден визнав, що програв Трампу під час дебатів, він запевнив, що має шанси його перемогти під час виборів. Байден вважає, що йому вистачить сил і здоров’я продовжити діяльність президента, якщо його переоберуть на другий термін.