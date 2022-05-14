"З Америки з любов'ю": потужне відео тренувань українців з гаубицями М777

Росіянам дуже скоро доведеться відчути на собі силу міжнародної підтримки України. Щоправда, наслідки для російських солдатів будуть не надто приємними.

Українська армія та народ продовжують героїчну боротьбу з російськими окупантами. На багатьох напрямках наші герої вже пішли у контрнаступ, а наші західні партнери передали російській армії й свій "привіт".

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Тренування героїв ЗСУ з гаубицями М777

Україна отримала від західних партнерів гаубиці М777 калібру 155 міліметрів. Зовсім скоро ворогу доведеться відчути усю потужність цієї зброї на собі – наші герої вже її активно опановують та готуються завдавати прицільних ударів по позиціях ворога.

Тренування бійців ЗСУ з гаубицями М777: відео

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Україна постійно шукає способи врятувати мужніх захисників Маріуполя, які героїчно відбивають атаки переважаючих сил ворога під постійними бомбардуваннями "Азовсталі". Про готовність взяти участь у процесі їх порятунку заявила Туреччина: вона може евакуювати наших хоробрих воїнів морем.

У Луцьку виявили підлітків, яких вдалося завербувати російській агентурі. У телефонах хлопців знайшли світлини з секретних об'єктів та переписку з російськими абонентами.

У Запоріжжя прибула велика колона з евакуйованими з Маріуполя. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у колоні було від 500 до 1000 машин.

У Севастополі помітили судно російського Чорноморського флоту "Всеволод Бобров". Раніше було відомо, що воїнам ЗСУ вдалося завдати удару по судну.

В Інституті вивчення війни переконані, що Україні вдалося виграти битву за Харків. Воїни ЗСУ перейшли у контрнаступ, а російські окупанти не будуть робити спроб втримати свої позиції. Також стало відомо, що українські захисники перейшли у наступ на Ізюмському напрямку. Раніше лунали дані про те, що саме там росіяни зосередять свої найбільші сили, щоб оточити ЗСУ в зоні ООС. Разом з тим про швидке завершення війни не йдеться – Росія буде затягувати бойові дії до зими та шантажуватиме Європу енергетичною кризою.

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