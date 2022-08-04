Аморальна вибірковість, – Зеленський розкритикував скандальний звіт Amnesty International

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські сили, відбиваючи вторгнення росії, "завдають шкоди цивільному населенню". На скандальну заяву відреагував український лідер.

У своєму традиційному зверненні до українців Володимир Зеленський згадав злочини російських терористів, які вони вчиняють щодня в Україні. Однак їх немає у звітах деяких міжнародних організацій.

Важливо Ніби у Середньовіччі, – обмудсмен пояснив, чому звіт Amnesty International є маніпулятивним

Натомість 4 серпня ми побачили зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Немає й не може бути – навіть гіпотетично – жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною,

– наголосив Зеленський.

Український лідер констатував, що російськими ударами пошкоджено або зруйновано:

майже 200 одних лише релігійних споруд – храмів і молитовних будинків різних конфесій;

майже 900 медичних закладів;

понад 2200 освітніх закладів: десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків.

Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей по воду, по евакуаційних автобусах, неодноразово били по зупинках громадського транспорту. Російська армія не зупинилася перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах... По табору з військовополоненими в Оленівці. І, як заявив Зеленський, звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість.

"Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними", – зазначив президент України.

Коротко про скандальну заяву Amnesty International

Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

Організація дійшла такого висновку, аналізуючи атаки росіян на Донбасі, а також у Харківській та Миколаївській областях. Начебто ЗСУ відбивались від окупантів зсередини житлових районів.

Реакція України

На закиди Amnesty International різко відповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що заява організації має ознаки інформаційної операції проти України.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна – правова держава, проте паплюжити свою армію вона не дозволить. Глава Міноборони констатував: звіряча поведінка – саме у російських окупантів.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук наголосила, що не хоче давати оцінку Amnesty International як організації. Проте їхня заява – образлива.

Звернення Володимира Зеленського за 4 серпня: дивіться відео