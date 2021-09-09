Ампутації та важкі травми: до Києва прилетів борт з пораненими на Донбасі бійцями

У Київський військовий госпіталь 9 вересня привезли поранених на Донбасі українських захисників. Більшість із них перебувають у вкрай важкому стані з відірваними руками та ногами.

Про це повідомила волонтерка Наталя Юсупова. Вона розповіла, що військовослужбовці, які потрапили у госпіталь, молоді – від 21 року до 25 років.

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Волонтерка зазначила, що поранені на фронті є майже щодня. Лише від початку цього тижня, тобто за 4 дні, в госпіталь оформили 15 військових.

В якому стані поранені бійці

Юсупова сказала, що серед поранених бійців є такі, що перебувають у важкому стані. Серед них:

бійці з ампутаціями та тяжкопоранені від куль і осколків,

контужені після артилерійського обстрілу і підривів на мінах.

Наталя Юсупова зазначила, що потреби госпіталю в медикаментах і продуктах волонтери закривають. Але допомога на фронт дуже потрібна.

Прислали великий список з ліками та препаратам. Ще треба купити квадрокоптер для розвідки. Люди, 10, 30, 100 гривень – це велика допомога фронту. Не проходьте мимо,

– закликала Наталя.

4441 1114 4700 2464;

5375 4141 2065 9130.

Ситуація на Донбасі загострилася

Вже другий день поспіль окупанти масово гатять у сторону українських позицій. У результаті протягом 8 – 9 вересня постраждали 9 українських захисників.

9 вересня бойовики приблизно о 8:00 почали гатити з важкого озброєння у сторону станції "Скотувата" Донецької залізниці. Снаряди там падали на відстані 2 кілометрів від станції.

Картка волонтерки для допомоги: