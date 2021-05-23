В Амстердамі чоловік накинувся з ножем на перехожих: є жертва та потерпілі

Озброєний ножем чоловік скоїв серію нападів в Амстердамі. 4 людей госпіталізували з пораненнями, є жертва.
Усі напади відбувалися в ніч проти 22 травня на вулиці Фердинанда Болстраат або поблизу. Вона розташована у районі Де-Пейп.
Читайте також У Пакистані трапився теракт: є загиблі та постраждалі
Поліція з'ясувала, що до злочинів причетна одна людина. Згодом вони затримали 29-річного чоловіка як єдиного підозрюваного.
Правоохоронці не знайшли підтвердження тому, що у нього був терористичний мотив. Проте таку версію також розслідуватимуть.
У районі правоохоронці зупинили рух транспорту і затримали 29-річного чоловіка. У поліції заявили, що розглядаються різні версії події. Прямих доказів того, що чоловік діяв, виходячи з терористичних мотивів, немає.
Інші напади з ножем
- В американській Флориді 11-річну дівчинку хотів викрасти чоловік з ножем. Він намагався затягнути дитину у свою машину, але їй вдалося втекти.
- У російському Єкатеринбурзі невідомий посеред вулиці зарізав 2 людей. Правоохоронці під час затримання стріляли у нападника.
- Ще раніше 22-річний хлопець з ножем у руках накинувся на людей у Вінниці. Він наніс непроникаючі рани обличчя та руки перехожим.