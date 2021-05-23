В Амстердамі чоловік накинувся з ножем на перехожих: є жертва та потерпілі

Озброєний ножем чоловік скоїв серію нападів в Амстердамі. 4 людей госпіталізували з пораненнями, є жертва.

Усі напади відбувалися в ніч проти 22 травня на вулиці Фердинанда Болстраат або поблизу. Вона розташована у районі Де-Пейп.

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Поліція з'ясувала, що до злочинів причетна одна людина. Згодом вони затримали 29-річного чоловіка як єдиного підозрюваного.

Правоохоронці не знайшли підтвердження тому, що у нього був терористичний мотив. Проте таку версію також розслідуватимуть.

У районі правоохоронці зупинили рух транспорту і затримали 29-річного чоловіка. У поліції заявили, що розглядаються різні версії події. Прямих доказів того, що чоловік діяв, виходячи з терористичних мотивів, немає.

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