У російському Ямалі зазнав катастрофи російський пасажирський Ан-26-100. Ворожий літак не дотягнув до злітної смуги приблизно кілометр.

Російський літак місцевої авіакомпанії "ЮтЕйр" впав поблизу аеродрому "Утрєнній". Пропагандистські ЗМІ пишуть, що в результаті аварії постраждали три росіянина, передає 24 Канал.

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Не впав, а "жорстко приземлився"

Ворожий літак-невдаха здійснював рейс із аеропорту Сабетта. Попри те, що між аеропортами було близько 100 кілометрів, російський літак не впорався з такою відстанню. Російські пропагандисти одразу ж у властивому їм стилі назвали авіакатастрофу "жорсткою посадкою".

Ворожа бляшанка впала посеред поля / Фото росЗМІ

РосЗМІ говорять, що на борту літака було 36 пасажирів і п'ять членів екіпажу. О 15:40 за місцевим часом під час заходу на посадку, на відстані трьох кілометрів від аеропорту "Утрєнній", Ан-26 несподівано зник з радарів. Невдовзі з'ясувалося, що літак впав на снігове поле, не долетівши усього 1 кілометр до злітно-посадкової смуги.

Літак розламався навпіл / Фото росЗМІ

Усі члени екіпажу та росіяни, які сиділи у салоні літака залишились живі. Командир літака, другий пілот та одна пасажирка отримали забої. Росіяни скаржаться, що їх Ан-26 зробив "жорстку посадку" через погані метеоумови.

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