Чергова "жорстка посадка": у Росії розбився літак Ан-26
У російському Ямалі зазнав катастрофи російський пасажирський Ан-26-100. Ворожий літак не дотягнув до злітної смуги приблизно кілометр.
Російський літак місцевої авіакомпанії "ЮтЕйр" впав поблизу аеродрому "Утрєнній". Пропагандистські ЗМІ пишуть, що в результаті аварії постраждали три росіянина, передає 24 Канал.
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Не впав, а "жорстко приземлився"
Ворожий літак-невдаха здійснював рейс із аеропорту Сабетта. Попри те, що між аеропортами було близько 100 кілометрів, російський літак не впорався з такою відстанню. Російські пропагандисти одразу ж у властивому їм стилі назвали авіакатастрофу "жорсткою посадкою".
Ворожа бляшанка впала посеред поля / Фото росЗМІ
РосЗМІ говорять, що на борту літака було 36 пасажирів і п'ять членів екіпажу. О 15:40 за місцевим часом під час заходу на посадку, на відстані трьох кілометрів від аеропорту "Утрєнній", Ан-26 несподівано зник з радарів. Невдовзі з'ясувалося, що літак впав на снігове поле, не долетівши усього 1 кілометр до злітно-посадкової смуги.
Літак розламався навпіл / Фото росЗМІ
Усі члени екіпажу та росіяни, які сиділи у салоні літака залишились живі. Командир літака, другий пілот та одна пасажирка отримали забої. Росіяни скаржаться, що їх Ан-26 зробив "жорстку посадку" через погані метеоумови.
Нещодавні авіакатастрофи в Росії
- Повітряні судна росіян, не в останню чергу і завдяки санкціям, переживають не найкращі часи. У Росії розбився четвертий за два роки винищувач-бомбардувальник Су-34. Авіатроща сталась 11 червня під час нібито "виконання навчально-тренувального польоту" у Північній Осетії.
- Попередній Су-34 впав 17 жовтня 2023 року у російському Єйську на багатоповерхівку. Пілоти катапультувалися, проте були жертви та постраждалі серед цивільного населення.
- В Івановській області 12 березня 2024 року розбився військово-транспортний літак Іл-76. За попередньою інформацією, причиною падіння стала технічна несправність.
- 21 січня в Афганістані розбився приватний пасажирський літак Falcon 10, який летів із Індії у Росію. На борту перебував російський бізнесмен з Волгодонська разом з дружиною.
- 12 січня ж у Росії взагалі був парад аварій авіації та новий антирекорд: за 6 годин сталися 3 аварії на різних авіарейсах.