В ISW відповіли, що може стати передумовою звільнення окупованих частин Запоріжжя та Херсонщини

Інститут вивчення війни опублікував аналіз теорії путінської перемоги. Там вважають, що очільник Кремля переконаний у тому, що попри удари по тилу Росії, він зможе пересидіти й дочекатися зниження політичної волі міжнародної коаліції підтримувати Україну.

Аналітик Інституту вивчення війни США (ISW) Джордж Баррос в етері 24 Каналу пояснив, що допоки Путін так думає, то триматиметься свого курсу.

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Як Україна має планувати удари по Росії

Україна безумовно здатна завдавати влучних ударів по стратегічних об'єктах Росії у тилу, завдавати економічних втрат ворогу, знищувати склади з боєприпасами та бази з паливом. Однак це, зі слів Барроса, не змінює суті теорії путінської перемоги.

Це боляче для ворога, це має військову доцільність, але щоб справді змінити розрахунки Путіна, потрібно досягнути зворотного розвитку подій на полі бою,

– наголосив аналітик ISW.

Баррос вважає, що українське командування має планувати удари й операції дальньої дії таким чином, щоб вони не просто знищували цілі противника в тилу. Важливо, щоб вони сприяли контрнаступальним діям, які б призвели до втрат територій російською армією та звільнення українських земель. Це, з його слів, матиме більший вплив на путінське розуміння війни.

Про важливість знищення Кримського мосту та способи для цього

Україна вже втретє уразила Керченський міст. Він, за переконанням аналітика ISW, є вкрай важливим з погляду на оперативну логістику. Росія використовує його для об'єднання всіх частин південного військового округу, для перекидання боєприпасів, техніки та інших ресурсів до південного театру бойових дій. Зокрема, в Херсонську та Запорізьку області.

Це відбувалося ще у 2022 році та триває досі. Це ключа артерія разом з важливою залізничною гілкою, тож цей міст є надзвичайно важливим,

– підкреслив Баррос.

До умов підписання Україною гідного миру, зі слів аналітика ISW, обов'язково має входити звільнення значних стратегічних територій у Херсонській та Запорізькій областях.

Зі слів Барроса, якщо говорити не про інформаційні, а оперативні передумови для деокупації важливих ділянок на Запоріжжі та Херсонщині, то потрібно цілеспрямовано послаблювати російські логістичні артерії, наземні шляхи постачання.

Мовиться зокрема про руйнування Керченського мосту, важливої ланки російської транспортної системи, аналогічно до того, як ЗСУ підірвали Антонівський міст у Херсоні.

"Однак Керченський – це надмасивна інженерна споруда, його дуже важко знищити. Можливо лише за сукупності різних підходів. Сподіваюся, що Україна продовжить завдавати ударів і отримає боєприпаси для виведення цього мосту з ладу", – озвучив аналітик ISW.

Баррос зауважив, що за словами тих, хто розуміється в будівництві, зруйнувати цей міст реально лише авіаударами з використанням фугасних бомб великого калібру. Він припустив, що можливо, існують інші методи. Наприклад, спосіб підводних підривів.

Нагадаємо, що днями в ISW оцінили, як загострення між Ізраїлем та Іраном може допомогти Росії у війні. Зокрема мовиться про те, що на тлі ситуації на Близькому Сході почала зростати ціна на нафту.