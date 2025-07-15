Росіяни просунулися одразу на 4 напрямках: огляд фронту та карти ISW

Російські війська проводили наступальні дії на більшості напрямків впродовж минулої доби 14 липня. У своєму новому звіті Інститут вивчення війни зафіксував деякі зміни на лінії фронту.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Як виглядає ситуація на фронті?

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, вказують на те, що російські війська змогли просунутися в західній частині Юнаківки на Сумщині .

. На півночі Харківської області змін не було, так само і на Куп'янському й Лиманському напрямках. Також росіяни не змогли просунутися до Великого Бурлука та в місті Часів Яр.

змін не було, так само і на Куп'янському й Лиманському напрямках. Також росіяни не змогли просунутися до Великого Бурлука та в місті Часів Яр. Українські війська мали успіх на Сіверському напрямку , де просунулися в районі Серебрянського лісу.

, де просунулися в районі Серебрянського лісу. Водночас окупаційні війська просунулися на Торецькому напрямку, зокрема в районі Дачного, Новоспаського та Яблунівки.

Як змінилася лінія фронту за 14 липня / Карти ISW

Росіяни мали успіх на Покровському напрямку . Геолокаційні кадри свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися біля Федорівки, Разіна та Новоекономічного.

. Геолокаційні кадри свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися біля Федорівки, Разіна та Новоекономічного. Українські війська просунулися на Новопавлівському напрямку . Сили оборони мали успіх в районі Товстого та Піддубного.

. Сили оборони мали успіх в районі Товстого та Піддубного. Українські захисники та окупаційні війська змогли просунутися в західній частині Запорізької області . ЗСУ просунулися на північний захід від Кам'янського. Водночас росіяни мали успіх вздовж вулиці Молодіжної в північній частині міста.

. ЗСУ просунулися на північний захід від Кам'янського. Водночас росіяни мали успіх вздовж вулиці Молодіжної в північній частині міста. Росіяни проводили обмежені атаки в напрямку Херсона, але не просунулися вперед.

Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська мали успіх на Сіверському і Новопавлівському напрямках, а також в районі Кам'янського Запорізької області. Водночас російська армія просунулася на Сумщині, в Запорізькій області, на Торецькому та Покровському напрямках.