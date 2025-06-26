26 червня, 05:17
Ворог просунувся у Вовчанську, ЗСУ звільнили село під Боровою: аналіз ISW боїв на фронті за добу
Основні тези
- ISW повідомляє про просування російських військ у Вовчанську та поблизу Покровська й Новопавлівки.
- А також про успіхи українських сил під Боровою та Великою Новосілкою.
Новий аналіз бойових дій на всіх напрямках в Україні та Росії опублікував Інститут вивчення війни. Він вказав на низку змін на лінії зіткнення на користь як Сил оборони, так і окупантів.
Мовиться головно про Донецьку та Харківську області. ISW показав також карти усіх ділянок фронту, їх та основні висновки аналітиків зі США публікує 24 Канал.
У попередньому звіті Сили оборони провели вдалий рейд під Херсоном, окупанти просунулися на Сумщині: огляд фронту ISW
Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 26 червня
- Тривали бої в Курській області, але змін на лінії зіткнення не зафіксовано. На півночі Сумської області – так само. На півночі Харківської області росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 23 та 25 червня свідчать, що вони пройшли у північній та північно-західній частинах Вовчанська.
- На Куп'янському напрямку цього разу без змін, а от на напрямках до Борової та Лимана мали успіхи українські сили. Геолокаційні відеозаписи від 25 червня свідчать, що українці відновили позиції в Зеленому Гаї, що на схід від Борової, та, ймовірно, звільнили цей населений пункт. Також є інформація про просування в районі Рідкодуба біля Лимана, але відео щодо цього немає.
- Не було змін на Сіверському напрямку, в місті Часів Яр та на Торецькому напрямку. А от на Покровському були – відеозаписи від 24 червня свідчать, що російські війська просунулися на північ від селища Шевченко Перше, що на північний схід від Покровська, та у західній Лисівці, що на південний схід від міста.
Як змінилася лінія фронту за 25 червня / Карти ISW
- На Новопавлівському напрямку окупанти також мали просування. На геолокаційних відеозаписах за 25 червня видно росіян, які підіймають прапор у центрі Ялти, що на південь від Новопавлівки. Це свідчить про нещодавнє захоплення цього населеного пункту російськими військами.
- Українські війська просунулися на напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні відео від 23 червня показують, що вони пройшли на південний схід від Новополя, це на південний захід від Великої Новосілки.
- Атаки росіян на схід від Гуляйполя поблизу Малинівки були марними, так само й обмежені наступальні операції на заході Запорізької області та на Херсонщині.
Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська просунулися поблизу Борової та Великої Новосілки, а російські – у Вовчанську та поблизу Покровська й Новопавлівки.