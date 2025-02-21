В центрі уваги Покровськ і Велика Новосілка: аналіз бойових дій за 20 лютого і карти ISW

Бої в Україні та Росії тривали упродовж доби 20 лютого. Які наслідки були – можна побачити в оновленому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW відзначили зміни на фронтах та своїх картах. Просування фіксували й у російської армії, і у ЗСУ. 24 Канал розповідає докладніше.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 21 лютого

20 лютого російські війська продовжили наступальні дії в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Те саме стосується Харківщини , Куп'янського напрямку, Лиманського та на Борову .

області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Те саме стосується , Куп'янського напрямку, Лиманського та на . Росіяни продовжили атакувати на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. Наступали в межах Часового Яру та в околицях. Так само і в Торецьку та на південний захід від міста в районі Леонідівки, і так само на Курахівському напрямку. Але на жодній з цих ділянок успіхів не мали.

напрямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. Наступали в межах та в околицях. Так само і в та на південний захід від міста в районі Леонідівки, і так само на Курахівському напрямку. Але на жодній з цих ділянок успіхів не мали. На Покровському ж напрямку зафіксовані просування і окупантів, і ЗСУ. Російські війська наступали під самим Покровськом і біля багатьох населених пунктів поруч. Геолокаційні кадри підтвердили просування в центрі села Запоріжжя.

Бойові дії в Україні та Росії за 20 лютого / Карти ISW

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Українські сили контратакували поблизу Мирного та Звірового. Геолокаційні кадри від 20 лютого вказують, що вони теж просунулися в центрі Запоріжжя , що на південний захід від Покровська .

, що на південний захід від . Також російські війська просунулися поблизу Великої Новосілки . Вони наступали в районі Нових Комарів, тут фіксували механізований штурм, Новоочеретуватого та інших поселень. Просування росіян геолокаційні кадри засвідчили на південь від Новосілки .

. Вони наступали в районі Нових Комарів, тут фіксували механізований штурм, Новоочеретуватого та інших поселень. Просування росіян геолокаційні кадри засвідчили на південь від . 20 лютого російські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не зробили. Про наземні дії на Херсонському напрямку повідомлень не було.

Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська нещодавно просунулися під Покровськом, а російські – також біля Покровська та ще поблизу Великої Новосілки.