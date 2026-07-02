Колишній командир військ хімічного, біологічного та радіологічного захисту Великої Британії та НАТО, полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу детально розібрав критичну ситуацію всередині Російської Федерації.

Головною темою інтерв'ю стало перше публічне визнання Володимиром Путіним руйнівного впливу українських далекобійних дронів на російську паливну інфраструктуру та ППО.

Британський експерт проаналізував ситуацію в окупованому росіянами Криму, дефіцит палива на півострові, а також неспроможність Кремля захистити власні міста. Все це підштовхує Путіна до реальних переговорів, але вже на умовах України.

Геміш де Бреттон-Гордон розповідає про їхні перспективи та наголошує, що Путін сьогодні став значно вразливішим, ніж під час заколоту Євгена Пригожина три роки тому.

24 Канал публікує тестову версію інтерв'ю Геміша де Бреттон-Гордона. Повну версію цієї розмови можна переглянути на YouTube-каналі War & Politics 24. Вона англійською мовою.

Читайте також Спеціальна бензинова операція: як Путін втрачає зв’язок із реальністю і чому Росія запанікувала

Путін вперше публічно визнав поразку в дроновій війні

У телевізійному інтерв'ю, яке транслювалося в неділю, диктатор Путін вперше публічно визнав, що українські далекобійні атаки безпілотників всередині Росії створюють серйозні проблеми та дефіцит палива по всій країні. Чи дійсно ситуація остаточно розгортається проти Володимира Путіна? І чи бачите ви цю кризу як найбільшу з часів маршу Пригожина на Москву?

Що ж, на тижні, який збігається з річницею заколоту Пригожина, надзвичайно дивно чути, як Путін публічно визнає, що справи йдуть дуже погано. Це надзвичайно важливо. Ніколи раніше ми не чули від нього подібних зізнань. Навпаки, завжди стверджувалося, що все йде гладко і жодних проблем немає.

Але зараз очевидно, що президент Путін має цілу низку проблем. По-перше, він не може захистити Москву. Навіть парад перемоги 9 травня відбувся лише після того, як президент Зеленський заявив, що Україна не атакуватиме Москву в цей день.

Зараз здається, що Росія просто не здатна захистити свої міста та нафтопереробні заводи проти масованих хвиль українських атак – дуже складних і розумних ударів, які мають набагато більший ефект, ніж будь-що, що робить Росія.

У російських медіа протягом останніх тижнів і місяців зростало невдоволення, але те, що сам Володимир Путін заявляє про серйозні проблеми, відбувається на дуже тривожному для нього тлі.

Окрім подій у Москві та вглибині Росії, у п'ятницю Крим оголосив надзвичайний стан.

Це майже нечувано – публічне визнання того, що в Криму немає палива. Електроенергія в Севастополі, головному місті півострова, вмикається вкрай рідко.

Крим завжди був головним курортом для росіян, адже зараз вони мало куди можуть поїхати. Але тепер пляжі закриті, і люди тікають тисячами.

Те, що Володимир Путін підтвердив усе це протягом вихідних, змушує замислитися. Ми обговорювали останні кілька місяців, що Україна робить кроки вперед, і я вважаю це величезними кроками.

Спілкуючись нещодавно з представниками західних розвідувальних служб, я дізнався, що вони вважають Путіна сьогодні більш вразливим, ніж будь-коли раніше, навіть під час заколоту Пригожина.

Повна версія інтерв'ю полковника Геміша де Бреттон-Гордона – дивіться відео:

Страх перед поганими новинами та брехня в Міноборони РФ

Це дуже цікаво. Давайте також згадаємо статтю у Washington Post щодо причин, чому Кремль пропустив цей етап війни, коли почав програвати повітряну битву безпілотників. Європейські чиновники зазначають, що серед високопоставлених російських військових існує небажання ділитися поганими новинами з Володимиром Путіним. Цитую: "Люди просто ігнорують це. Навіть якщо хтось попереджав, інформація не доходила до верхівки кремлівського апарату". Це триває від самого початку війни, але зараз біль став сильнішим. Чи вважаєте ви, що ця система брехні всередині Міністерства оборони РФ та Кремля є головною причиною того, що вони не можуть зупинити українські дрони?

Абсолютно. Тут є два дуже важливих моменти. По-перше, як ви правильно зазначили, інформація про реальний стан справ на передовій не доходить до Кремля та особисто до Путіна.

Командири нижчої ланки настільки залякані Путіним, що це нагадує поведінку оточення Адольфа Гітлера під час Другої світової війни. Люди боялися повідомляти йому погані новини, тому що Гітлер виходив із себе, звільняв та знищував їх.

Ми бачимо величезну кількість вищих російських військових діячів, які або були ліквідовані державою, або загадково випали з вікон, або нібито наклали на себе руки.

Такий автократичний тип лідерства неминуче призводить до подібних наслідків. Ніхто не хоче приносити Путіну погані новини. Але зараз цього вже не уникнути.

Президент Путін, ймовірно, сам читає пресу і бачить, що відбувається. Протягом останніх шести місяців йому, мабуть, розповідали, що на фронті все чудово, хоча насправді це не так.

Ми знаємо з повідомлень за вихідні, що Росія продовжує втрачати близько 30 000 солдатів щомісяця. Вони не можуть їх повноцінно замінити – покривають лише близько третини втрат, у них закінчуються призовники.

Ходять чутки, що Путін збирається знову оголосити відкриту мобілізацію та примусово забирати людей до армії. Це було б вкрай непопулярним кроком, якого Путін намагається уникнути.

Другий елемент – це розвиток безпілотної авіації, де Україна зараз лідирує у світі. Ми вже обговорювали раніше, як президент Зеленський та його команда допомагають країнам Близького Сходу захищатися від іранських дронів та ракет. Але темпи змін та інновацій, які ми бачимо в Україні, вражають.

Широке використання вітчизняної крилатої ракети-дрона "Фламінго" мало колосальний вплив, вражаючи цілі на відстані тисяч кілометрів углиб Росії. Очевидно, що Росія не встигає за цими інноваціями. Російська армія традиційно покладається на масу та живу силу.

Детально "Фламінго" долетить і до Москви: чому її так назвали та як вона вже знищує оборонні заводи в Росії

Ми розуміємо, що росіяни вже втратили понад 1,5 мільйона осіб убитими та пораненими, що є абсолютно неприйнятним для сучасної держави. Вони не здатні інновувати, як Україна, особливо в питанні глибоких ударів масованими роями безпілотників.

Минулого тижня я коментував матеріал про те, як Україна використовує метеозонди для доставлення ракет і дронів углиб Росії, а потім застосовує штучний інтелект для фінального наведення та атаки.

Росія так не вміє. Вона досі покладається на великі радянські військові та наукові інститути для розробки ідей, тоді як в Україні залучена вся країна. Якщо у когось є хороша ідея – її одразу беруть у роботу.

Росія все ще веде вчорашню війну з великою кількістю солдатів, танків та артилерії, але без ефективного використання автономних систем. Ми бачили, як блискуче українські морські дрони знищили Чорноморський флот РФ і заблокували його залишки в портах.

Ми бачимо дивовижне використання повітряних дронів та ракет, які поставили російську нафтову промисловість на коліна.

Україна атакує російські військові об'єкти майже безперешкодно. Росія тримається лише завдяки тому, що кидає все більше солдатів на забій, але цей ресурс вичерпується.

І нарешті, як визнав сам Путін, він починає дізнаватися правду про те, що відбувається.

Справи у росіян йдуть дуже погано, а в українців – досить добре. Путін зараз хоче відновити мирні переговори та шукає припинення вогню. Але вкрай важливо розуміти: які б розмови про припинення вогню не велися в Алясці чи Стамбулі багато місяців тому, сьогодні ми перебуваємо в зовсім іншій позиції.

Будь-яка мирна угода має обговорюватися виключно на умовах України, тому що Україна зараз домінує завдяки технологіям, тоді як Росія слабшає, а терпіння російського народу до свого лідера вичерпується.

Для Росії не існує добрих рішень

Згідно з джерелами Washington Post у Кремлі, зараз там панує такий настрій: "Все залежить від того, наскільки ми зможемо обмежити українські удари і як швидко створимо нові системи ППО. Люди більше не почуваються в безпеці. Війна постукала в наші двері". Чи не вважаєте ви, що для російської армії фізично неможливо захистити кожен метр своєї території через гігантські розміри РФ та тисячі українських дронів, які можуть змінювати маршрути та висоту польоту?

Абсолютно неможливо. І це фактично відкрите визнання Кремля. Російська преса вже відкрито запитує: "Чому ви не можете захистити Москву?" Минулого тижня стало відомо, що Росія перекидає свої найкращі комплекси ППО "Панцир" з фронту для захисту Москви, але це не допомагає. Україна перевантажує ці системи.

Деякі розумні українські дрони імітують набагато більші цілі, і Росія витрачає на них свої дефіцитні ракети С-300 та С-400, які коштують по мільйону доларів за запуск. У них закінчуються ці ракети

Путін втрачає гроші, бо не може продавати нафту. Навіть якщо він може її видобути та переробити на бензин чи дизель, логістика зруйнована.

Нарешті такі країни, як Велика Британія та Франція, починають блокувати російські танкери "тіньового флоту", які нелегально продають паливо по всьому світу. Це має величезний вплив.

Росіяни раптом усвідомили, що їм брехали. "Триденна спеціальна військова операція", яка триває вже тривалий час, безпосередньо б'є по них. Вони не можуть подорожувати, у Криму немає палива та світла, ціни на їжу злетіли, інфляція та відсоткові ставки зашкалюють. Пропаганда більше не може приховувати реальність.

Ми маємо бути впевненими у перемозі України. Путін повинен увімкнути інстинкт самозбереження і зупинити війну, але припинення вогню має бути лише на умовах Києва.

Крим перетворюється на ізольований острів

Давайте детальніше зупинимося на ситуації в Криму. Там оголошено надзвичайний стан. Україна успішно перерізає логістику з Росії до окупованого Криму, люди залишають півострів. Що це означає з військового погляду? Чи може Росія утримувати свої війська в Криму в умовах відрізаної логістики та постійних глибоких ракетних ударів?

Крим стає ізольованим. Він дійсно перетворюється на острів. Україна не лише перерізала логістику до самого Криму.

Раніше лінія фронту на Донбасі забезпечувалася їжею та боєприпасами безпосередньо з Росії. Але українські дрони зупинили цей потік. У відповідь Росія почала постачати фронт через Крим, але тепер і цей шлях перекрито.

Тож проблеми не лише у Криму. Війська РФ на передовій залишаються без боєприпасів та провізії. Водночас Україна б'є по всіх ключових військових об'єктах РФ на півострові.

Здається, єдине, що ще не повністю знищено – це Керченський міст.

Українські блогери дуже влучно описують ситуацію: тисячі людей у чергах на мосту панічно думають, чи стоятиме він завтра. Багато поромів уже пошкоджено, міст залишається єдиним шляхом евакуації. При цьому ми не бачимо військового трафіку з Росії до Криму.

Ізоляція Криму – це блискучий стратегічний крок України. Те, що на окупованих територіях оголошують надзвичайний стан, свідчить про повний крах планів Кремля. Навіть Путін уже не може приховувати, що це повноцінна війна, а не якась "операція".

Шкода лише, що Дональд Трамп зараз настільки зафіксований на Ірані та Близькому Сході, що не помічає можливості допомогти досягти справедливого миру для України, натиснувши на Росію в цей критичний момент. Але загалом війна йде добре для України й дуже погано для Росії. Саме так, як і має бути.

Чому заклики радикалів до тотальної війни є порожнім звуком

Тим часом, за повідомленнями Reuters, російські "яструби" закликають Путіна до радикальної ескалації, щоб переломити хід війни. Ці провійськові голоси вимагають повної мобілізації, знищення українського уряду, вбивства президента Зеленського і навіть ударів по військових заводах у європейських столицях. Які шанси, що Путін зважиться на такий крок і піде ва-банк у спробі змінити правила гри?

Це чистий жест відчаю. Путін розуміє набагато краще за цих "яструбів", що загальна мобілізація знищить його режим. Росіяни цього не стерплять. Єдина причина, чому вони досі мовчать – це відсутність примусового призову для середнього класу.

Російським контрактникам платять шалені гроші – понад 70 000 доларів за вихід на передову. Це більше, ніж отримує британський солдат. Саме тому люди досі йдуть добровільно. Але якщо почнеться примусова мобілізація по всій країні – Путіну кінець.

Заклики атакувати європейські міста чи військові заводи – це абсурд. Росія може робити це приховано через шпигунство, диверсії та кібератаки, що вона і робить. Але будь-яка пряма атака на країну НАТО активує Статтю 5, і тоді вступлять США. Путін це знає.

Те саме стосується розмов про тактичну ядерну зброю. Неможливо використати одну ядерну бомбу без відповіді. Захід та США миттєво знищать російські сили звичайним високоточним озброєнням.

У Путіна ще залишився інстинкт самозбереження. Його ідеологія відтворення Радянського Союзу повністю провалилася, а аргументи для нападу на Україну не витримують жодної критики.

У Путіна є два шляхи: або зафіксувати збитки та намагатися отримати хоч якесь припинення вогню для передишки, або продовжувати війну й остаточно програти все. Російські ультрарадикали багато кричать, але більшість їхніх погроз – це просто струс повітря. Росія не має ресурсів для реальної ескалації.

Натомість Україна може нарощувати удари. Рано чи пізно російські олігархи та еліти скажуть: "Досить. Нам потрібна життєздатна країна в майбутньому". Якщо Україна продовжить знищувати їхню нафтову галузь, яка є хребтом економіки РФ, у них не залишиться нічого. Ми наближаємося до кульмінаційної точки війни.

Чи готова Європа до протистояння з Росією?

Давайте також торкнемося теми оборонних витрат Великої Британії та Європи. З вашого погляду, чи готові європейські держави та Велика Британія до потенційного великого зіткнення з Росією?

Тут є два аспекти. По-перше, європейські країни дійсно суттєво збільшили свої оборонні бюджети. Німеччина виділила додаткові 300 мільярдів євро на оборону. Країни Балтії, Польща та інші активно нарощують спроможності, проводять постійні навчання. Балтійські країни будують потужні оборонні лінії. Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО.

Порівняно з ситуацією до 24 лютого 2022 року, сьогодні ми маємо зовсім іншу картину. Військовий потенціал європейських країн НАТО зараз значно переважає російський. Росії буде вкрай важко протистояти європейським союзникам.

Що стосується Великої Британії, ми перебуваємо у складній політичній ситуації. Прем'єр-міністр Кір Стармер пішов у відставку через втрату довіри після того, як міністр оборони та міністр збройних сил залишили свої посади через недостатнє фінансування армії. Британці вимагають витрачати більше на оборону і менше на соціальні програми. Новий прем'єр-міністр (ймовірно, Енді Бернем) має виділити необхідні кошти.

Детально Чи здатна відставка Стармера оздоровити Велику Британію

Цей тиждень є вирішальним. Британський план оборонних інвестицій, який постійно відкладали, має бути опублікований до саміту НАТО.

Нам потрібні додаткові 28 мільярдів фунтів стерлінгів для забезпечення надійного конвенційного стримування. Якщо цих грошей не буде в плані, країну чекає політична турбулентність. Європа зробила свій крок, тепер черга за Британією.

Попри санкції, у російських ракетах та дронах досі знаходять західні мікрочипи та компоненти. Чи не вважаєте ви, що потрібно докласти більше зусиль для перекриття цих каналів постачання, зокрема через Китай?

Безумовно. Оскільки війна триває так довго, розслідувачі постійно знаходять західні технології в російському озброєнні. Це має бути жорстко припинено.

Мій друг Кейлан Робертсон, який працює в Києві, щойно завершив дослідження щодо Ірландії, яка постачає алюміній для російських ракет – близько 50 000 тонн на рік з заводу в Ірландії. Це неприпустимо під час війни.

Європейські країни мають зробити все можливе, щоб жодна їхня технологія не потрапляла до Росії. Звичайно, Китай продовжує постачати електроніку для РФ, і на Пекін потрібно тиснути сильніше. Але фундаментально російська оборонна промисловість все одно деградує.

Росія втрачає фінансові ресурси через нафтове ембарго. Нам потрібен додатковий тиск, щоб змусити Кремль погодитися на умови миру, які висуне президент України.

Нещодавно Україна завдала успішного удару по військовому заводу у Воронежі, який виробляє ключові компоненти для російських ракет, використовуючи британські крилаті ракети Storm Shadow. Також використовуються літаки F-16. Чи не вважаєте ви, що західні країни мають інвестувати більше у виробництво таких ракет та передавати їх Україні без жодних обмежень?

Абсолютно згоден. Ракети Storm Shadow демонструють чудову ефективність, так само як і власні українські крилаті ракети "Фламінго". Очевидно, що західна розвідка також допомагає Україні з визначенням цілей для цих ударів.

Але як шкода, що знадобилося стільки часу, щоб передати Україні Storm Shadow та інші ракети у достатній кількості. Два чи три роки тому ми з вами говорили про те, що західні ракети, як-от Storm Shadow, Taurus та інші, мають бути надані Україні негайно і без жодних обмежень на використання по території РФ. Якби ми дозволили це на самому початку війни, ми б зараз перебували в зовсім іншій, набагато кращій точці. Але маємо те, що маємо.

Україна зараз самостійно виробляє колосальну кількість дронів та ракет, часто більше, ніж деякі західні країни. Європа повинна зробити все, щоб завершити цю війну якнайшвидше.

Немає жодного сенсу тримати ці ракети на складах у Великій Британії чи Німеччині – їх потрібно віддати українським військовим, які знають, як їх ефективно застосовувати.

Також цікаво спостерігати, як український уряд попередив Білорусь про необхідність вимкнути вежі зв'язку, які допомагають російським атакам на Україну, і білоруський режим, видно, серйозно злякався. Багато процесів зараз розвиваються на користь України.

Велика Британія та вся Європа мають стояти пліч-о-пліч з Україною до її повної перемоги та справедливого миру, на який вона заслуговує.