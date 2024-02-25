Яке завдання дав Путін після взяття Авдіївки: аналіз подій від генерала армії у відставці

Російські окупанти активно тиснуть по всій лінії фронту. Важкі бої тривають біля Кринок, Роботиного та Куп'янська. Стратегічне завдання – захоплення трьох областей України.

Також ворог намагається уникнути перерізання південного та східного логістичних коридорів. Детальніше про ситуацію на фронті 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Про Авдіївку

Генерал армії у відставці зазначив, що Владімір Путін після захоплення Авдіївки поставив наступне завдання – розвивати наступ на цьому напрямку. Утім, сили ворога надзвичайно підірвані. Кожний підрозділ на 40 – 45% зазнав втрат – вбитими та пораненими. Якщо 30 – 40% особового складу вийшло з ладу, військова частина вважається недієздатною.

Їх виводять на перегрупування з Авдіївки. Відбувається поповнення новими солдатами або зводяться декілька частин. Навіть попри такі втрати, вказівка Путіна виконується й атаки продовжуються. Основне завдання – захоплення Донецької та Луганської областей до завершення виборчої кампанії. Тому застосовуються надзусилля.

Водночас українські військові відійшли на позиції, які створювалися 3 – 4 місяці – це укріпленні райони. Колись була проведена Ставка, яка визначила перспективи по пріоритетних напрямках – будувати укріпрайони та у випадку змінення позицій створювати нові ударні групи та потужні центри для ведення оборони й контрударів. Хоч українські військові відійшли, але такі дії не являються критичними – це військова необхідність. Жодних стратегічних або навіть тактичних проривів немає.

Про Куп'янськ, Мар'їнку та Бахмут

Маломуж сказав, що росіяни будуть намагатися захопити Куп'янськ. Підготовчі події розгортаються біля Сватового та Кремінної. На цьому відтинку і в українських військових є маневри, і росіяни проводять операції. Цей напрямок буде одним з найгарячіших найближчими днями. Основне завдання – захоплення Харківської області. Росіяни намагатимуться цього досягти 100 тисячним угрупованням, кількома тисячами танків, БТРів, БМП та САУ.

Продовжуються заходи ворога біля Мар'їнки. Ми провели декілька контратак. Навіть покращили деякі позиції. Тобто неоднозначно, що ворог тільки наступав по всіх фронтах, як говорить російська пропаганда. Є контрудари – Мар'їнський формат довів. Деякою мірою ворог потіснив, але в цьому напрямку ми якраз провели контрудар,

– зазначив Маломуж.

Біля Бахмуту, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки російські окупанти намагаються розвивати наступальні операції. Українські військові тримають висоти та позиції, які важливі для завдання відповідних ударів. Вони продовжують тіснити противника, хоч росіяни кинули багато сил. Бахмут – об'єкт, який контролює Путін у плані недопущення його визволення. Якщо таке станеться – це вже буде військово-політичний формат підриву наступальних операцій у період передвиборчої кампанії.

Про Роботине

За словами Маломужа, росіяни передбачають, що українські воїни будуть охоплювати з флангу велике угруповання на Запоріжжі, а з Херсонщини перекриватимуть південний логістичний коридор з Криму й через Перекопський перешийок. Росіяни намагатимуться не лише проводити наступальні дії, а й не допустити оточення та перерізання шляхів.

"Кинуті спеціальні додаткові підрозділи в район Роботиного і тому так професійно штурмують. Там не прості "мобіки" або навіть найманці "Шторм-Z", "Шторм-V", але ті, які навчені. Частина з них залучена з ГРУ Росії. За нашими даними, крім вагнерівців, поетапно по різних підрозділах туди перекидаються спецпідрозділи стратегічної розвідки. Вони діють у найскладніших ситуаціях", – сказав Микола Маломуж.

Хоч українські військові відходять на кілька сотень метрів, але проводять контрудари. Провалу фронту немає. Роботине не захоплене, проте в деяких секторах фіксується ворог. Вже понад 10 разів окупанти заходили, а ЗСУ їх потім знищували та відкидали. Зараз відбувається перемінний формат. Ситуація змінюється щогодини.

Про Кринки

Ексочільник СЗР зазначив, що дуже чутливим і для Сил оборони, і для Владіміра Путіна є Херсонський напрямок. Вже неодноразово Сєргєй Шойгу та Валєрій Герасимов звітували, що буцім українські морпіхи та інші підрозділи скинуті в Дніпро та аж до Правобережжя. Водночас ЗСУ провели удари по російському угрупованню, яке готувалося до спецоперації проти наших морських піхотинців. Загинуло мінімум 60 осіб та невідома кількість поранених.

"Там складна ситуація та важко вести операції навіть при супер високому рівні підготовки. Рятує те, що з правого берега ми потужно б'ємо і ракетними, і артилерійськими системами. Це створює передумови нашим десантам тримати там позиції та не давати ворогу звітувати, що цей плацдарм захоплений. Він є важливим для нас у майбутньому. У випадку наступальних операцій цей сектор може бути одним із ключових для перерізання південного коридору та удару з флангів запорізького угруповання", – зазначив Микола Маломуж.

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