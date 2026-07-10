Необхідні нові удари по Москві: аналіз подій війни від Роланда Фройденштайна

Співзасновник Brussels Freedom Hub, європейський експерт Роланд Фройденштайн в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу детально проаналізував нову стратегію України щодо перенесення війни на територію Росії, ефективність ударів по Криму та реальний стан путінського режиму.

Пан Фройденштайн розповів про наслідки масованих атак на російські НПЗ, дефіцит пального в Росії, який буде тільки зростати, а також попередив про підготовку Кремлем гібридних збройних провокацій на території Польщі та оцінив реальність "білоруської загрози".

Роланд Фройденштайн дав інтерв'ю англійською у відеоформаті. 24 Канал його переклав і подає у текстовому варіанті.

Чому удари по Криму – лише початок

Київ та інші українські міста зазнали одного з найжорстокіших російських ракетних ударів. За офіційними даними, лише в Києві кількість загиблих досягла 30 осіб, ще 10 людей досі вважаються зниклими безвісти під завалами, і понад 100 отримали поранення. Одразу після цієї трагедії Президент України Володимир Зеленський зробив заяву. Він сказав, і я процитую: "Тільки ізоляція Москви може змусити Путіна зупинити війну. Всі його історії про те, що він знає Крим, любить його, потребує його – це брехня. Він воює лише для того, щоб показати, що перемагає. Йому потрібно представити суспільству велику перемогу, а перемоги немає і не буде". Як ви, як європейський експерт, що перебуває в Брюсселі, поясните цей меседж з українського боку?

Я думаю, Зеленський намагався висловити почуття, які мають багато українців.

Головний меседж полягає в тому, що це не зламає стійкість України. Але, гадаю, він також хотів сказати, що створення труднощів для російської окупації в Криму не посадить Путіна за стіл переговорів. Тільки атаки на саму Москву здатні це зробити.

Наскільки я розумію, Президент Зеленський використав певну гру слів, протиставивши "історію Криму" "історії Москви". Це зіставлення означає, що атаки на Крим є дуже успішними, але цього недостатньо. Нам потрібно продовжувати атакувати Москву, і ми будемо це робити.

Чи згодні ви з цією позицією, що для того, щоб повернути Росію до столу переговорів, Україна повинна атакувати Москву та інші російські міста, зокрема військову інфраструктуру та нафтопереробні заводи?

Безумовно, це легітимний і необхідний інструмент, але я не впевнений, що цього буде достатньо. Ми побачимо.

Немає жодної гарантії, що після кількох тижнів ударів по російській енергетичній інфраструктурі разом із військовими об'єктами в Криму та за лінією фронту Путін автоматично сяде за стіл переговорів.

Коли ми говоримо про повернення Путіна до переговорів, ми маємо на увазі, що потрібно мати щось для пропозиції натомість. Адже поки що Путін каже: "Звісно, ми можемо поговорити", але він не продемонстрував ні на йоту готовності до компромісу.

Щодо цього нещодавнього удару по українських містах: Служба безпеки України та Генеральний прокурор розпочали кримінальне провадження проти начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, прямо назвавши його відповідальним за удар по Києву. Чесно кажучи, здається, що незалежно від звань та зірок, майбутнє цих військових злочинців – це або в'язниця в Гаазі, або ліквідація самим Путіним для замітання слідів. Що ви думаєте про це рішення української сторони і як воно вплине на військову еліту Кремля?

Я не думаю, що це вплине на еліту найближчим часом, тому що Росія просто вдає, ніби не помічає цих зусиль із криміналізації російських воєнних злочинів на міжнародному правовому рівні.

Ефект з'явиться тоді, коли буде укладено якусь мирну угоду, і, звичайно, це має бути угода, в якій міжнародна спільнота погодиться притягнути Росію, її громадян та лідерів до відповідальності за воєнні злочини.

Я вважаю, що головна функція цих декларацій української судової та виконавчої влади полягає в тому, щоб ще раз заявити всьому світу, що Росія здійснює воєнні злочини.

Це спосіб артикуляції цього в очах міжнародної спільноти. Але, звісно, абсолютно необхідно збирати всі докази російської відповідальності, щоб бути готовими, коли прийде час. Чи буде правосуддя після війни – ми ще не знаємо. Ми повинні працювати над цією метою, але гарантій немає.

Аналіз подій війни від європейського експерта Роланда Фройденштайна – дивіться відео:

Астрономічні цифри українських ударів по російських тилах і ситуація на Донбасі

Поки Росія тероризує українських цивільних, Україна повністю переписує сценарій у Криму. Щойно спецслужби України підтвердили масований удар по російських авіабазах у Саках і Гвардійському. Щонайменше сім російських військових літаків були або серйозно пошкоджені, або повністю знищені українськими силами. І це вже другий випадок, коли саме цей аеродром потрапляє під удар українських сил лише за один тиждень. Як би ви описали ситуацію в Криму зараз і чи почали росіяни в Криму вже пакувати валізи?

Це залежить від того, про кого ми говоримо – про цивільних туристів чи про російських солдатів. Цивільні туристи дійсно пакують валізи, як ми знаємо, і залишають півострів, якщо, звісно, можуть дістати бензин, що вдається не всім. Російський цивільний туризм до Криму цього літа однозначно впав.

Щодо солдатів, я не думаю, що це спрацює за короткий проміжок часу. Той факт, що вони постійно зазнають атак українських безпілотників, не означає, що вони відступлять за три тижні чи близько того. Путін неодноразово показував, зокрема на Донбасі, наскільки він готовий миритися з дуже високими військовими втратами.

Якби виникла пряма загроза військовому виживанню росіян у Криму, вони б постали перед "непростим вибором", як це вже було в Херсоні наприкінці 2022 року.

Тоді вони мали вибір: залишатися на місці, бути оточеними та знищеними або потрапити в український полон, чи відступити. І вони відступили. Але я не думаю, що це станеться найближчим часом у Криму, тому що лише ударами безпілотників неможливо знищити армію такого розміру, яку Росія там утримує. Тож російська військова присутність там триватиме ще певний час.

Але загалом, чи очікуєте ви, що Крим може повернутися додому? Можливо, не в найближчому майбутньому, але якщо Україна продовжить ці систематичні атаки на інфраструктуру?

Цього не варто виключати. Я не бачу, щоб це сталося скоро, але за цим безумовно потрібно стежити.

Російські сили в Криму – це сили, яких росіянам не вистачає в інших місцях. Тож це само по собі має цінність – зв'язувати їх там, змушувати Росію надсилати підкріплення і зв'язувати ці сили також.

І не забувайте про психологічний аспект. Повертаючись до цивільних, які більше не можуть проводити літо в Криму. Раніше сотні тисяч, якщо не мільйони росіян проводили там свої літні відпустки. Те, що це тепер неможливо, має величезний психологічний вплив на російське суспільство.

Люди стають дедалі більш незадоволеними, і ми бачимо це не лише на цій темі, а й на прикладі НПЗ, що палають, інфляції, зростання кількості жертв тощо. Це частина ширшої картини, і в цьому сенсі стратегія є дуже успішною.

Поговорімо також про цифри, і, чесно кажучи, цифри з українського боку абсолютно астрономічні. Сили безпілотних систем України щойно оприлюднили свій останній звіт: з початку цього року вони збільшили кількість глибоких ударів по території Росії на 1 150%. Лише у червні українські пілоти безпілотників здійснили понад 8 500 бойових вильотів, знищивши 172 об'єкти військово-промислового та енергетичного комплексу в глибині Росії, а також майже 3 000 інших військових цілей. Чи ознаменувала ця асиметрія офіційний переломний момент у цій війні?

Не сама по собі, але це частина процесу схиляння шальок терезів. Росія у військовому плані перебуває в обороні. Але є кілька речей, про які ми повинні пам'ятати.

По-перше, якщо поглянути на класичну артилерію та керовані авіабомби (КАБи), Росія все ще має величезну чисельну перевагу. В артилерії це співвідношення приблизно два до одного на користь Росії. Це вже краще для України, ніж було раніше, але Україна все ще не досягла навіть паритету, не кажучи вже про перевагу. З КАБами ситуація для України ще менш сприятлива.

Те саме стосується балістичних ракет. Україна починає використовувати балістичні ракети, принаймні є певні ознаки, але це неспівставно з тим, що Росія робить майже щодня.

Також важливо пам'ятати, що Росія все ще просувається на Донбасі. Дуже повільно, надзвичайно дорогою ціною з погляду втрат, але Україна не зупиняє просування Росії в районі Слов'янська та Краматорська. Російські війська зараз перебувають лише за кілька кілометрів від цих двох міст.

У Костянтинівці ми також бачимо бої та проникнення малих російських груп. Тож картина для України не є виключно райдужною.

Що є головною проблемою на цьому напрямку? Ви б сказали, що Україні потрібна більш стабільна західна допомога, чи справа в браку живої сили з українського боку?

Звичайно, і те, і інше. Брак людей залишається великою проблемою. Україна демонструє недостатні результати в питанні мобілізації та рекрутингу. Водночас є техніка та системи озброєння, які Україна не може виробляти сама і які їй потрібні від Заходу.

А західні резерви тут майже вичерпані, особливо у сфері протиповітряної оборони. Тому, коли ми дивимося на майбутню зиму, ситуація для України може знову стати дуже важкою через подальше руйнування енергомережі російськими ракетними та дроновими ударами.

Тож це і питання людей, і постачань із Заходу. Але проблему постачань можна вирішити лише шляхом західних інвестицій в Україну та виробництва Україною озброєння на власній території.

Україна знущається з Путіна

Нещодавно видання The Economist звернуло увагу на цікаву деталь. Зеленський минулого тижня оголосив про 40-денну кампанію, спрямовану проти Росії. У слов'янській традиції 40 днів – це час, за який душа покидає землю. Журнал називає це закодованим смертельним попередженням від Зеленського безпосередньо Путіну. Як ви оцінюєте цю операцію з українського боку і чи є у вас відчуття, що до її завершення Крим буквально перетвориться на ізольований острів?

Ну, метафора про 40 днів дійсно відсилає до слов'янських православних вірувань і ніби натякає, що Путін уже мертвий. Але я не думаю, що це варто сприймати буквально в контексті звільнення Криму чи чогось подібного. Це не станеться за 40 днів. Військово для мене це не уявляється можливим.

Ніколи не кажи "ніколи", але я думаю, що ці 40 днів – це ще один розумний риторичний крок Зеленського, щоб переграти Кремль у формулюваннях та потролити кремлівську пропаганду. Я думаю, що саме це стоїть за цими 40 днями, а не військовий прогноз того, що щось конкретне станеться за цей термін.

Можливо, Київ перебуває не в такій сильній позиції, як хотілося б українцям, але й сама Росія не в найкращому становищі. Проте в інтерв'ю російським пропагандистам Путін нещодавно заявив, що Росія продовжуватиме воювати, поки не захопить увесь Донбас і так звану "Новоросію". Але будьмо реалістами: чи не повністю він відірваний від реальності? Адже цього просто неможливо досягти не те що за місяці, а й за роки.

Так, видно, він отримує більш позитивні новини, ніж свідчить реальність. Це класика для всіх автократій. Чим більше диктатори оточують себе підлабузниками, тим більше вони живуть у вигаданому світі, коли справа стосується їхнього зв'язку з реальністю. Путін тут не виняток.

З іншого боку, я думаю, він чудово знає про втрати російських солдатів – тисяча на день – і просто відмахується від цього. Для нього це прийнятна ціна. Він дуже нервує через російську суспільну думку, але ми всі знаємо, що в Росії немає революції чи повстання за рогом.

Тому не так просто стверджувати, що Путін повністю відірваний від реальності. Він просто вірить, що все ще може перемогти, що може розколоти Захід, припинити європейську фінансову підтримку України шляхом підтримки праворадикальних або загалом націоналістичних та екстремістських рухів по всій Європі.

Сумна історія полягає в тому, що будь-який крок США щодо виведення військ з Європи, послаблення НАТО чи покарання союзників підтверджує віру Путіна в те, що Захід дійсно перебуває за кілька кроків від краху. Це відроджує в Путіні надію на те, що він зможе здобути воєнну перемогу проти України, якщо Україна буде повністю ізольована. Ці кроки, наприклад, з боку Трампа, безумовно, продовжують здатність Путіна вести цю війну та підтримувати агресію.

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Але це також дуже цікаво, тому що сьогодні ми бачимо кадри, як росіяни буквально б'ються за літр бензину, стоячи в довгих чергах годинами, понад 10 годин у деяких регіонах Росії, просто щоб заправити свої автомобілі. Тож ситуація для самих росіян не така вже й хороша, і я думаю, що вони чи не вперше так сильно відчувають наслідки цієї війни. На тлі цих новин Путін виглядає повністю відірваним від реальності, особливо коли немає сильної ППО над Москвою та Санкт-Петербургом. Він виглядає дурнем на світовій арені з такими заявами. Хто відповідальний за його ілюзії? Герасимов, Бєлоусов, можливо, Патрушев?

Я думаю, він сам вірить у власну брехню. А кремлівська еліта навколо нього лише зміцнює цю віру. Саме так це зараз працює.

Проте ми бачили ознаки нервозності, про які також повідомляли кілька західних розвідок – ознаки нервозності в Кремлі, ймовірна міжусобна боротьба між фракціями.

Це може бути видаванням бажаного за дійсне, якщо очікуваним результатом є військовий переворот або те, що якісь силовики захоплять владу чи вб'ють Путіна. Якщо теорія полягає в цьому, то вона передчасна.

Але на горизонті 1, 2 або 3 років я б не виключав дуже раптового розвитку подій – раптового вибуху невдоволення, заворушень, гніву, можливо, подальшої міжусобної боротьби між різними фракціями та колапсу громадського порядку. Але це не є неминучим. Це не станеться в найближчі пару місяців.

Хоча росіяни можуть вважати Путіна кимось середнім між трагічною та сміховинною постаттю (і я думаю, багато росіян дійсно так вважають), дуже мало хто з цих людей наважується протестувати публічно.

Більшість із тих, хто це робив, зараз у в'язниці або мертві. Є величезна кількість людей, які вважають Путіна божевільним, но вони бояться щось робити, бо побоюються особистих наслідків для своєї кар'єри, свободи та навіть життя.

Поговорімо про парламентські вибори в Росії, які заплановані на цю осінь. Панівна партія "Єдина Росія" навіть наповнює свій список кандидатів сотнями військових злочинців, які воювали проти України. Деякі з їхніх депутатів відкрито заявляють, що будь-який голос проти панівної партії – це прямий голос за Володимира Зеленського. Чого Україні очікувати від цих виборів, і чи не посилить Росія та Путін атаки на українські міста просто для того, щоб показати якусь перемогу своєму внутрішньому колу?

Так, дійсно, він може піти на ескалацію конфлікту, але я не думаю, що це має велике відношення до виборів до Держдуми. Тут є два важливих аспекти.

По-перше, весь цей культ навколо висування кандидатів від "Єдиної Росії", які брали участь в агресивній війні проти України, слід сприймати скептично.

Більшість із цих людей, як я чую від росіян, які знають ситуацію, служили лише формально. Вони записані в армію, але перебували в підрозділах далеко за лінією фронту, на безпечній відстані від українських ударів.

Вони мають у своєму резюме участь у "спеціальній військовій операції", але це не означає, що вони дійсно воювали. Багато в чому це просто пропаганда. Це ще один елемент путінської ідеології, де нація нібито стає внутрішньо сильнішою, очищуючись у військовій агресії. Тож фактор кандидатів-солдатів перебільшений.

Другий момент стосується так званої системної опозиції. Тобто партій, які не згодні з "Єдиною Росією" та Путіним у деяких питаннях, але загалом допускаються до виборів адміністрацією президента. Ця системна опозиція зараз дійсно налякана, тому що навіть вони відчувають тиск Кремля.

Ви навели цитату, що висунення проти "Єдиної Росії" вже вважається актом державної зради. Я думаю, ми побачимо менше таких кандидатів. Але все одно буде спроба ворогів Путіна всередині та за межами Росії закликати людей голосувати за будь-яких кандидатів не від панівної партії, просто щоб зробити якусь заяву проти Путіна та Кремля. Повне придушення будь-якого серйозного інакомислення є одним із найбільш тривожних процесів у Росії за останні місяці.

Наскільки реальна російська загроза для Польщі

Польське видання Onet і британське The Telegraph повідомляють, що Росія може готувати збройну провокацію на польській території, щоб перевірити рішучість НАТО, а також спробувати зменшити західну військову допомогу Україні. У звіті зазначається, що Вашингтон (і це важливо) попередив Варшаву про кілька можливих сценаріїв. Вони говорять про удар безпілотника чи ракети, або навіть про обмежене вторгнення російських чи білоруських сил на польську територію. Як ви вважаєте, чи має Росія зараз спроможність зробити це? Чесно кажучи, коли Вашингтон попереджає розвідданими про удари, зазвичай це справджується. Чого нам очікувати й наскільки серйозною є ця загроза сьогодні?

У плані гібридних атак – безумовно серйозна. Ми можемо отримати абсолютно новий рівень диверсійних актів, атак безпілотників, вторгнень і, можливо, якихось маломасштабних військових операцій під чужим прапором.

Путін, безумовно, мріє про те, щоб Лукашенко повністю приєднався до нього у війні проти України та НАТО.

Білоруси можуть влаштувати якесь дуже обмежене невелике вторгнення, видаючи себе, наприклад, за ісламістських терористів. Ми бачили подібне в минулому – операції під фальшивим прапором. Це може вийти на абсолютно новий рівень із залученням кількох сотень солдатів.

Але, відверто кажучи, реального вторгнення на польську територію чи територію будь-якого іншого члена НАТО з метою окупації та утримання значної території я зараз не бачу. Я не думаю, що Росія має військові сили, щоб гарантувати успіх такої операції.

Проте на гібридному рівні та в плані атак безпілотників ми дійсно можемо дуже скоро побачити абсолютно нову якість російської агресії. І метою буде розкол Заходу. Змусити країни-члени НАТО та ЄС атакувати один одного на словах: коли одна сторона захоче відповісти військовим шляхом на таку гібридну атаку, а інша сторона скаже, що ми не повинні ескалювати конфлікт, і що зараз найгірший момент для будь-яких військових дій.

Ми можемо зіткнутися з такими дебатами, і я думаю, що Путін безумовно розглядає це як можливий варіант.