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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

"Ананаси" з кабачків: незвичний рецепт сезонної консервації

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Рецепт консервованих солодких кабачків, які нагадують смак ананасу
Рецепт консервованих солодких кабачків, які нагадують смак ананасу / http://receptynazimu.ru

Найнезвичніші рецепти консервації заполонили мережу. Серед найоригінальніших – солодкі кабачки, які смакують, як ананаси.

З настанням літа люди отримують перший врожай. Відтак українські ринки рясніють овочами та фруктами. Господині одразу беруться до створення консервацій, які чудово смакуватимуть взимку. Водночас люди шукають оригінальні та незвичні рецепти, які можуть здивувати як гостей, так і родину. 

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Для цього чудово підійдуть консервовані солодкі кабачки, які на смак нагадують ананаси. 


Рецепт консервованих солодких кабачків, які нагадують смак ананасу

Інгредієнти: 1 кг молодих кабачків, лимон та апельсин, 1 ч.л. ванільного цукру, 1 стакан цукру, 300 мл води.

Як приготувати солодкі кабачки:

Перед приготуванням помийте кабачки та очистіть його від шкіри. Наріжте овоч кружельцями товщиною 1 сантиметр. Далі господиня обирає свою форму кабачків: одні надають перевагу класичному вигляду ананаса, вирізаючи середину нарізаного кабачка горнятком, інші – найнезвичніші форми (кубиків, сердечка, трикутників чи зірок). 

Лимон та апельсин облийте кип'ятком, після чого очистіть від шкіри. Вичавіть з цитрусових сік (з двох фруктів вийде 100 – 130 мл). на дно стерилізованої банки викладіть подрібнену цедру лимона та апельсина. насипте кабачків у банку. Для краси можна викласти 2 – 3 кружельця апельсина. 

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Після цього приступіть до приготування сиропу для консервації. У мисці змішайте цитрусовий сік, ванільний цукор та звичайний цукор. Доведіть все до кипіння, після чого залийте рідиною кабачки. Не варто заповнювати банку по вінця, адже кабачок виділить свій сік.

Готову консервацію поставте стерилізуватись у воду. Для цього на дно каструлі постеліть рушник та залийте водою. Помістіть банки всередину каструлі. Після початку кипіння води варіть 10 – 15 хвилин. Закупорте банку кришкою та переверніть її, закутавши в рушник.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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