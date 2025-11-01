Антиукраїнські заяви Кускевич не залишилися поза увагою правоохоронців. Вони розпочали кримінальне провадження щодо блогерки за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від національної належності. Вочевидь, саме це стало одним із факторів того, що Анастасія вирішила накивати п'ятами зі Львова, передає 24 Канал.

Що відомо про втечу Кускевич зі Львова?

Кускевич, яка переїхала до Львова з Нікополя, зрештою, залишила і це місто. Про це стало відомо із публікацій блогерки у соцмережах. 31 жовтня вона оприлюднила у тіктоці текст, де написала: "Вигнали зі Львова, добре, нога моя туди більше не ступить".

"Не смійте називати мене росіянкою. Я – нікопольчанка, яка пережила горе, Україна – це мій дім", – додала дівчина.

Раніше вона також відреагувала на заяву правоохоронців, наголосивши, що " у вас на мене нічого немає". Кускевич стверджує, що не має російського паспорта, та що є українкою, але "не західною". Також вона каже, що, мовляв, не бажала нікому ракет.

Як Кускевич реагувала на скандал навколо себе / Скриншоти

Подальші публікації блогерки свідчать про те, що вона – в Україні. На одному з фото вона тримає хрестик з біркою, де зазначено: "Православне срібло. Церкована майстерня. м. Харків". Це наштовхує на думку, що дівчина перебуває у Харкові.

В іншому відео вона вказує в геолокації місто Дніпро, проте за певний час його видаляє. У наступному відео видно столик, схожий на ті, що в потягах "Укрзалізниці", а на тлі чути шум від потяга, що теж дає розуміння про переїзд жінки.

