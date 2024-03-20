Евакуювала поранених: на війні загинула бойова медикиня Анастасія Троя

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та доньок. Життя за рідну державу віддала бойова медикиня Анастасія Троя.

Під час евакуації поранених загинула бойова медикиня Анастасія, яка служила в 1 стрілецькому батальйоні 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу під позивним Троя. Про втрату повідомила подруга дівчини Дана.

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Що відомо про загибель Анастасії Трої

У вівторок, 19 березня, під час евакуації поранених загинула бойова медикиня Анастасія під позивним Троя. Її втрата стала великим ударом для військової спільноти.

З початку повномасштабного вторгнення вона пішла воювати за Україну в ДУК ПС. Згодом вона стала медиком 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК.

Боляче? Нестерпно! Ховати своїх вихованців це найболючіше… Подруга "Троя" виховувалась в моїх таборах "Коммандос", була надією, талановитою, щирою, кмітливою, вродливою, дорогою вихованицею… Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених від ворожого вогню, – написала Дана Ніка.

Військовослужбовець Кость Петрович також повідомив про важку втрату для українського народу.

"В мене просто не вистачає слів! Серце рветься! Пишався тобою! Ти була прикладом для багатьох! Ти була справжньою! Не вберегли ... Честь!", – написав він

На війні загинув Роман Принда

Про трагічну звістку написали на фейсбук-сторінці Грабовецько-Дулібівської територіальної громади. Відомо, що Роман Принда боронив нашу державу з 2014 року. Він також пройшов Іловайський котел.

Віддав своє життя за Україну він 15 березня 2024 року, коли виконував бойове завдання на околиці Брусків Конотопського району на Сумщині.

Відомо, що у воїна залишились батьки, сестри, дружина та маленька донечка Анастасія.

висловлює співчуття рідним і близьким загиблої Героїні.