"Надихала студентів любов'ю до фаху": у ДТП у Словенії загинула лікарка Анастасія Загоренко
- У ДТП в Словенії загинула Анастасія Загоренко – викладачка кафедри медицини Херсонського державного університету.
- Покійна була завідувачкою консультативної поліклініки, лікарем-пульмонологом і профпатологом медцентру у Вінниці.
Унаслідок ДТП у Словенії загинула українська лікарка Анастасія Загоренко. Вона була викладачкою кафедри медицини Херсонського державного університету.
Про це в четвер, 31 липня, повідомили в навчальному закладі та Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі, передає 24 Канал. Колеги висловили співчуття родині та близьким.
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Що відомо про загиблу лікарку?
Анастасія Загоренко також була завідувачкою консультативної поліклініки, лікарем-пульмонологом і профпатологом медичного центру у Вінниці.
Вона була серцем нашої команди – щира, світла, відповідальна, ініціативна, цілеспрямована, завжди готова першою прийти на допомогу. Вона всюди встигала, бралася за найскладніші завдання, надихала колег своєю енергією та щирим бажанням допомагати людям,
– згадують колеги.
В університеті, де покійна викладала майбутнім медикам, також висловили співчуття. Там кажуть, що загибла надихала студентів любов'ю до науки, фаху та людяності, а її вклад у розвиток факультету – неоціненний.
Загинула Анастасія Загоренко / Фото Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру
Нагадаємо, увечері 24 липня на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району сталася смертельна ДТП. Загинув Ярослав Рущишин – народний депутат від "Голосу". Чоловік був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором.