1 серпня "Схеми" опублікували розслідування про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара. Журналісти розповіли про розкішний спосіб життя високопоставленого митника.

З'ясувалося, що після початку російського вторгнення, родина Комара збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам чиновник користується Mercedes S-class, а його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні, передає 24 Канал.

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Як у прокуратурі відреагували на розслідування журналістів про Комара?

Сам Комар у коментарі "Схемам" сказав, що будинок звели нібито не для нього, а навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Детально пояснити походження елітного майна та грошей у родині митник відмовився, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".

До слова, очільник Енергетичної митниці може мати зв'язки з паливним холдингом VM Groupe, що підозрюється в ухиленні від сплати податків.

У коментарі "Радіо Свобода" генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара наступного дня після виходу журналістського розслідування. Провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.

ДБР уже звернулося до НАЗК з проханням провести моніторинг способу життя Анатолія Комара.

Нагадаємо, що Анатолія Комара тимчасово відсторонили від посади.