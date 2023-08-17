Квартири, тачки і землі на майже 9 мільйонів: НАЗК перевірило обласного ексвійськкома Пікала

Антикорупційні органи стверджують, що уже колишній начальник Дніпропетровського обласного ТЦК міг незаконно збагатитися на понад 8,5 мільйона гривень. Йдеться про Анатолія Пікала. Відповідні факти уже передано до прокуратури.

У четвер, 17 серпня, Національне агенство з питань запобігання корупції заявило про завершення перевірки військкома Пікала. Підозріло, що ще 4 роки тому його родина не мала жодних грошових активів, а тепер володіє квартирами, елітними автівками, земельними ділянками та фірмами.

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Сім'я військкома раптово збагатилась

Як пишуть у НАЗК, моніторинг встановив, що батько Пікала впродовж останніх 4 років став власником рухомого та нерухомого майна на 7 889 650 гривень. Власне, він у його розпорядженні тепер:

дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 та 698 950 гривень;

автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT вартістю 359 700 гривень;

автомобіль FORD RANGER вартістю 780 000 гривень;

автомобіль AUDI А6 вартістю 1 875 000 гривень;

автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 вартістю 1 300 000 гривень.

Батько військкома також став єдиним засновником, бенефіціаром фірми зі статутним капіталом у понад мільйон гривень. У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1 150 000 гривень,

– йдеться у повідомленні.

Звідки такі гроші могли взятися у батька Пікала – не дуже зрозуміло, адже він, ймовірно, не мав законних джерел, які б могли принести йому такий великий прибуток.

Окрім того, у 2022 році дружина Пікала отримала в подарунок від свого батька 65 тисяч доларів США – це близько 2 600 000 гривень.

Пояснення, що подаровані кошти були накопичені впродовж трудової діяльності, також викликають обґрунтований сумнів, оскільки сумарний законний дохід батька (дружини Пікала – 24 Канал) за все життя значно менший.

Водночас сам ексначальник Дніпропетровського територіального центру комплектування став власником нерухомості на 168 300 гривень. Зокрема, йдеться про:

дві земельні ділянки вартістю 32 тисячі й 22 тисячі гривень;

житловий будинок вартістю 115 тисяч гривень.

НАЗК проводило моніторинг спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції. Факти можливого незаконного збагачення Пікала уже передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вочевидь, невдовзі справа проти експосадовця дійде до суду.

Згадаємо наостанок, що Президент України Володимир Зеленський 17 серпня підписав указ про звільнення начальників усіх обласних ТЦК України. У тексті рішення вказано, що контроль за його виконанням здійснюватиме секретар Ради національної безпеки і оборони – тобто Олексій Данілов.