Квартири, тачки і землі на майже 9 мільйонів: НАЗК перевірило обласного ексвійськкома Пікала
Джерело:НАЗК
Антикорупційні органи стверджують, що уже колишній начальник Дніпропетровського обласного ТЦК міг незаконно збагатитися на понад 8,5 мільйона гривень. Йдеться про Анатолія Пікала. Відповідні факти уже передано до прокуратури.
У четвер, 17 серпня, Національне агенство з питань запобігання корупції заявило про завершення перевірки військкома Пікала. Підозріло, що ще 4 роки тому його родина не мала жодних грошових активів, а тепер володіє квартирами, елітними автівками, земельними ділянками та фірмами.
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Сім'я військкома раптово збагатилась
Як пишуть у НАЗК, моніторинг встановив, що батько Пікала впродовж останніх 4 років став власником рухомого та нерухомого майна на 7 889 650 гривень. Власне, він у його розпорядженні тепер:
- дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 та 698 950 гривень;
- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT вартістю 359 700 гривень;
- автомобіль FORD RANGER вартістю 780 000 гривень;
- автомобіль AUDI А6 вартістю 1 875 000 гривень;
- автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 вартістю 1 300 000 гривень.
Батько військкома також став єдиним засновником, бенефіціаром фірми зі статутним капіталом у понад мільйон гривень. У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1 150 000 гривень,
– йдеться у повідомленні.
Звідки такі гроші могли взятися у батька Пікала – не дуже зрозуміло, адже він, ймовірно, не мав законних джерел, які б могли принести йому такий великий прибуток.
Окрім того, у 2022 році дружина Пікала отримала в подарунок від свого батька 65 тисяч доларів США – це близько 2 600 000 гривень.
Пояснення, що подаровані кошти були накопичені впродовж трудової діяльності, також викликають обґрунтований сумнів, оскільки сумарний законний дохід батька (дружини Пікала – 24 Канал) за все життя значно менший.
Водночас сам ексначальник Дніпропетровського територіального центру комплектування став власником нерухомості на 168 300 гривень. Зокрема, йдеться про:
- дві земельні ділянки вартістю 32 тисячі й 22 тисячі гривень;
- житловий будинок вартістю 115 тисяч гривень.
Згадаємо наостанок, що Президент України Володимир Зеленський 17 серпня підписав указ про звільнення начальників усіх обласних ТЦК України. У тексті рішення вказано, що контроль за його виконанням здійснюватиме секретар Ради національної безпеки і оборони – тобто Олексій Данілов.