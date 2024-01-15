У Росії горять під'їзди, серед підозрюваних – пропагандист Шарій: до чого тут криптовалюта

Петербурзька поліція перевіряє причетність пропагандиста Анатолія Шарія до масових підпалів під'їздів у місті. Повідомляється, що причиною міг стати конфлікт з "криптоінфлюєнсером" Петром Лунєвим.

Повідомляється, що Лунєв та Шарій разом працювали над криптопірамідою, однак раптово щось пішло не так. Компаньйони розсварилися, після чого родичам і колегам "криптоінвестора" почали надходити погрози.

Дивіться також Росіяни пишаються своєю ідентичністю та підтримують війну, але вважають, що потрібна опозиція

Конфлікт та криптовалютна афера

У проміжок між 28 грудня та 7 січня у Петербурзі сталося декілька підпалів покришок у низці під'їздів. У Росії за цією справою затримали 14 осіб, 8 з яких були підлітками. За їх словами, вони отримували тисячу доларів після виконання. Поліція наразі перевіряє причетність до підпалів шин у під'їздах пропагандиста Анатолія Шарія.

Як повідомляється, будинки, де скоювали підпали, так чи інакше мають стосунок до "криптовалютного консультанта" Петра Лунєва (так званий "Одіссей"). Там мешкали або родичі Лунєва, або ж його знайомі чи колеги. Раніше у мережі активно обговорювали їх конфлікт після недовгої співпраці.

Під квартирами у Петербурзі підпалюють покришки / фото російських ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, Лунєв створив криптопроєкт, медійним обличчям якого став Анатолій Шарій. Формально – це була криптопіраміда, у яку Шарій вганяв своїх підписників. Однак у листопаді 2023 року ніж "колегами" виникло непорозуміння, а проєкт з тріском прогорів.

Після цього в закритому телеграм-каналі Шарія з'явилося відео, в якому на гугл-картах було відзначено три адреси в Петербурзі. Саме за цими адресами, зокрема, сталися підпали. Водночас батько Лунєва написав заяву до поліції, у якій стверджує, що Шарій вимагає у його сина понад 8,2 мільйона доларів.

Анатолій Шарій: останні новини