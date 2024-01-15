У Росії горять під'їзди, серед підозрюваних – пропагандист Шарій: до чого тут криптовалюта
Петербурзька поліція перевіряє причетність пропагандиста Анатолія Шарія до масових підпалів під'їздів у місті. Повідомляється, що причиною міг стати конфлікт з "криптоінфлюєнсером" Петром Лунєвим.
Повідомляється, що Лунєв та Шарій разом працювали над криптопірамідою, однак раптово щось пішло не так. Компаньйони розсварилися, після чого родичам і колегам "криптоінвестора" почали надходити погрози.
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Конфлікт та криптовалютна афера
У проміжок між 28 грудня та 7 січня у Петербурзі сталося декілька підпалів покришок у низці під'їздів. У Росії за цією справою затримали 14 осіб, 8 з яких були підлітками. За їх словами, вони отримували тисячу доларів після виконання. Поліція наразі перевіряє причетність до підпалів шин у під'їздах пропагандиста Анатолія Шарія.
Як повідомляється, будинки, де скоювали підпали, так чи інакше мають стосунок до "криптовалютного консультанта" Петра Лунєва (так званий "Одіссей"). Там мешкали або родичі Лунєва, або ж його знайомі чи колеги. Раніше у мережі активно обговорювали їх конфлікт після недовгої співпраці.
Під квартирами у Петербурзі підпалюють покришки / фото російських ЗМІ
За повідомленнями ЗМІ, Лунєв створив криптопроєкт, медійним обличчям якого став Анатолій Шарій. Формально – це була криптопіраміда, у яку Шарій вганяв своїх підписників. Однак у листопаді 2023 року ніж "колегами" виникло непорозуміння, а проєкт з тріском прогорів.
Після цього в закритому телеграм-каналі Шарія з'явилося відео, в якому на гугл-картах було відзначено три адреси в Петербурзі. Саме за цими адресами, зокрема, сталися підпали. Водночас батько Лунєва написав заяву до поліції, у якій стверджує, що Шарій вимагає у його сина понад 8,2 мільйона доларів.
Анатолій Шарій: останні новини
- Анатолій Шарій – проросійський блогер, якому ще у 2021 році СБУ висунула звинувачення у державній зраді. Повідомляється, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що пропагандист діяв на замовлення російських структур.
- Вже пізніше, під час повномасштабного вторгнення, Шарій отримав нову підозру. За даними СБУ, блогер особисто підказував російській ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити українським військовополоненим. Потім він займався монтажем відео, призначених для дискредитації України.
- Наразі Шарій переховується в Іспанії, де продовжує вести свою підривну діяльність. Блогер не живе в Україні з 2012 року. Спецслужби Іспанії затримали блогера у травні 2022 року, однак згодом все ж відпустили його. Україна просила екстрадувати зрадника для справедливого покарання.