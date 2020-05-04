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      Анатолій Бондаренко: що відомо про мера Черкас, його політичне минуле та улюблений Mercedes

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      Анатолій Бондаренко – біографія мера Черкас, політичне минуле
      Анатолій Бондаренко / chmr.gov.ua

      Багаторічний очільник ВО "Батьківщина" на Черкащині Анатолій Бондаренко протягом останніх днів став відомим на всю країну. Мовиться про скандал через самовільне пом'якшення карантину в місті. За це його різко розкритикували в Офісі Президента та особисто глава МВС Арсен Аваков. Деякі факти з біографії Анатолія Бондаренка.

      Біографія Анатолія Бондаренка та його політична кар'єра

      До теми Нічого мені не буде, справу хіба сфабрикують, – мер Черкас Бондаренко

      • 45-річний Анатолій Бондаренко родом із селища Лисянка Черкаської області. У 1992 – 1994 роках служив у Збройних Силах України в розвідувальній роті спецпризначення.
      • Навчався в Черкаському державному технологічному університеті на факультеті "Економіки та управління", а також в Уманському національному університеті садівництва на факультеті "Економіки та підприємництва".
      • Після армії працював на Лисянській будівельно-торговій базі "Будівельні матеріали" товарознавцем (1994 – 1996), в Лисянському районному будинку культури (1996 – 1998). Також був заступником голови Всеукраїнської громадської організації "Ліга української молоді" (2001 – 2002).
      • Протягом 2002 – 2005 років Бондаренко був головою Лисянської сільради, а в 2005 – 2006 роках очолював Лисянську райадміністрацію.
      • У 2006 – 2010 роках працював заступником гендиректора аграрної компанії "Нібулон". А протягом 2010 – 2013 років вів підприємницьку діяльність.
      • На парламентських виборах 2012 року балотувався до Верховної Ради від "Батьківщини" як мажоритарник по 199 окрузі, але обраний не був.
      • Вдруге Бондаренко безуспішно балотувався до Верховної Ради у 2014 році як мажоритарник вже по 194 окрузі.
      • У 2014 – 2015 роках працював помічником-консультантом народного депутата Олексія Рябчина від "Батьківщини".
      • З листопада 2015 року Бондаренко є міським головою Черкас. Також тричі був обраний депутатом Черкаської обласної ради. З березня 2010 року очолює Черкаську обласну організацію партії ВО "Батьківщина".

      Анатолій Бондаренко
      Анатолій Бондаренко вже багато років є активним членом "Батьківщини" / Фото "ТСН"

      Доходи та декларація Анатолія Бондаренка

      Зарплата мера Черкас за 2019 рік склала 1 мільйон 41 тисячу грн. Дохід дружини – майже 1 мільйон 160 тисяч гривень, продано майна на 130 тисяч гривень, державна допомога – 23 тисяч грн. У подружжя відкрито 13 рахунків в "Приватбанку" і один – в Ощадбанку. Суми, які перебувають на рахунках, в декларації не зазначені.

      Бондаренко володіє квартирою в Черкасах на 111 квадратних метрів. Також у декларації є новопридбаний у 2019 році житловий будинок з нежитловими приміщеннями, площею 534,1 квадратів, власником якого записаний Бондаренко. Де саме стоїть будинок – не зазначено.

      27% власності на нежитлові будівлі в Черкасах площею 389,4 квадратних метрів володіє дружина Бондаренка – Валерія.

      Також у мера Черкас чимало земельних ділянок. Земельна ділянка в Черкасах – 936 квадратів, в Лисянці – 458 квадратів – у власності самого Бондаренка. Земельні ділянки в Лисянці, площею 1047 і 1617 квадратів, належить Лисянській селищній раді, а правом користування володіє сам Бондаренко, його дружина і діти. Земельну ділянку в селі Хижинці Черкаської області – 300 кв.м – орендує дружина.

      Немає і адреси населеного пункту ще однієї земельної ділянки площею 1312 кв.м., яку орендує дружина Бондаренка Валерія.

      Автопарк Бондаренка

      Бондаренко – власник двох автівок – ВАЗ і ЗАЗ, 2007 і 2014 року випуску відповідно.

      У власності дружини MAZDA 2007 року випуску і Lexus RX350, 2011 року випуску.

      Ще один Lexus LX570 записаний на матір Бондаренка – Олену Купріянівну.

      У декларації також записані дві автівки Mercedes Benz, придбані у 2018 і 2019 роках. Один, 2018 року придбання записаний на мера, а другий – на Григорія Заїчка.

      Скандали, пов'язані з Бондаренком

      • Усі скандали та відкриті кримінальні справи проти Бондаренка були пов’язані з перешкоджанням роботі депутатів Черкаської міськради та з недостовірною інформацією в деклараціях. Правоохоронці вже третій рік перевіряють чиновника за кримінальною статтею "Декларування недостовірної інформації".

      Скандали з деклараціями

      У 2018 році управління захисту економіки в Черкаській області виявило, що Бондаренко користується джипом Lexus LX 570, 2012 року випуску, який записаний на його матір Олену Бондаренко і відсутній в е-деклараціях посадовця.

      За інформацією правоохоронців, Бондаренко їздив на маминому "Лексусі" з липня 2016 року. Проте в е-декларації міського голови за 2016 і 2017 роки цей транспортний засіб не було внесено.

      Щодо матері Бондаренка, то, за даними місцевих ЗМІ, Олена Купріянівна у 2016 році також придбала дві квартири в черкаському житловому комплексі "Сімейний", який належить однопартійцю мера Михайлу Мушієку. Орієнтовна вартість житла становить 2 мільйони гривень. Жінка, за словами її сина, має таксомоторний бізнес, який раніше належав самому Анатолію Бондаренку.

      У 2016 році Бондаренко не вказав в електронній декларації швейцарський годинник Zenith, який йому подарували місцеві депутати. 8 серпня 2016 року черкаський мер отримав цінний подарунок у вигляді годинника від групи депутатів близько 10 – 15 осіб, які "скинулись коштами" на сумі 1 тисячу доларів кожний.

      Сесія на Чернечій горі

      У 2018 році відбулася скандальна "сесія" на Чернечій горі у Каневі. Після цього в прокуратурі відкрили на Бондаренка ще одну справу. Меру Черкас повідомили про підозру в створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міськради.

      Слідство встановило, що Бондаренко провів 22 серпня "таємну" сесію міської ради за участі частини депутатів в приміщенні музею імені Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі. При цьому опозиційні депутати, громадськість та журналісти дізналися про проведення засідання вже постфактум. Інформація про проведення засідання з’явилась на сайті мерії о 15:54, тоді ж як сесія мала розпочатися о 15:00.

      Аби вручити міському голові Черкас підозру, правоохоронці "ловили" його кілька днів. 3 жовтня, вони прибули до приміщення міськради, однак, у робочий час Бондаренка в кабінеті не застали. Також було встановлено, що від 4 по 22 жовтня мер міста збирався йти у відпустку. Коли ж нарешті Бондаренко приїхав на "Мерседесі" свого брата, працівники прокуратури оточили всі виходи з транспортного засобу.

      Улюблений "мерс" Бондаренка

      Минулого року цей "Мерседес" став "головним героєм" скандалу довкола Бондаренка. Восени цю машину Бондаренка продали підряднику вдев'ятеро дорожче, ніж купували. Машину 2 жовтня 2019 року у брата міського Бондаренка Миколи придбав підприємець Македон Рустамян за 1,4 мільйона гривень. Проданий автомобіль фактично перебував у користуванні мера Черкас Анатолія Бондаренка.

      Саме на цьому "Мерседесі" він влітку минулого року показово возив закохані пари черкаських молодят до місцевого РАЦСу. Також саме в ньому "барикадувався" від вручення підозри місцевими прокурорами роком раніше.

      Цікаво, що "покупець" автомобіля Македон Рустамян є одним із підрядників, з яким співпрацювала Черкаська міська рада за роки каденції Анатолія Бондаренка. Зокрема, відповідно до системи "Прозорро" та порталу Spending.gov.ua, у 2017 – 2018 роках Рустамян отримав з місцевого бюджету близько 6 мільйонів грн на ремонт вулиць міста.

      Усі відповідні договори були укладені з ним без застосування тендерних процедур. Рустамян зареєструвався підприємцем всього за кілька днів до того, як отримати перший підряд від Черкаської міської ради у 2017 році.

      Відповідно до декларації Миколи Бондаренка, у 2018 році автівка була придбана всього за 151 тисячу гривень, що у 9 разів менше за ціну продажу.


      Улюблений "Мерседес" мера Черкас Бондаренка / Фото Черкаської міської ради

      Що відомо про сім'ю Бондаренка

      Дружина Бондаренко Валерія Олександрівна – є співвласницею і керівником ТОВ "Преміум-якість" (Черкаси), яке займається переробкою молока, виробництвом масла та сиру.

      Виховують двох доньок Єлизавету і Віолетту та сина Макара.

      Брат Бондаренка є заступник голови виконкому Лисянської селищної ради Черкаської області.

      Бондаренко
      Анатолій Бондаренко зі сім'єю / Фото з фейсбук-сторінки Бондаренка

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Публікації ВО Батьківщина е-декларування Порушення карантину в Черкасах Новини Черкас
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