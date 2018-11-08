"Андрелехт" українця Макаренка першим вибув з групового рануду Ліги Європи

"Андрелехт" із українцем Євгеном Макаренком у складі поступився у Лізі Європи Фенербахче.

Перемогу стамбульцям принесли голи Матьє Вальбуена та Міхаеля Фрея. Бельгійці догравали матч у меншості, після того, як на 79-й хвилині був вилучений Закарія Баккалі. Зазначимо, що Макаренко відіграв за "Андрелехт" увесь матч.

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Це фіаско достроково вирішило долю "Андрелехта" в Лізі Європи: команда стала першою, хто достроково забезпечив собі виліт після групового етапу.

"Фенербахче" – "Андрелехт" 2:0

Голи: Вальбуена, 71, Фрей, 74

Вилучення: Баккалі, 79 ("Андерлехт")

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