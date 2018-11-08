"Андрелехт" українця Макаренка першим вибув з групового рануду Ліги Європи
"Андрелехт" із українцем Євгеном Макаренком у складі поступився у Лізі Європи Фенербахче.
Перемогу стамбульцям принесли голи Матьє Вальбуена та Міхаеля Фрея. Бельгійці догравали матч у меншості, після того, як на 79-й хвилині був вилучений Закарія Баккалі. Зазначимо, що Макаренко відіграв за "Андрелехт" увесь матч.
Читайте також: Динамо – Ренн: онлайн матчу
Це фіаско достроково вирішило долю "Андрелехта" в Лізі Європи: команда стала першою, хто достроково забезпечив собі виліт після групового етапу.
"Фенербахче" – "Андрелехт" 2:0
Голи: Вальбуена, 71, Фрей, 74
Вилучення: Баккалі, 79 ("Андерлехт")
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
СКА переміг учетверте поспіль19 січня 2011 , 22:21
"Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції3 листопада 2011 , 09:03
Відаль націлився на "Золотий М'яч". ВІДЕО30 березня 2014 , 09:00
Далеко не у бойовому складі. Люксембург - Україна. Анонс15 листопада 2014 , 17:19