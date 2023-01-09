Аксьонов, який мав російський паспорт, написав заяву про складання мандата, – нардеп
Джерело:Ярослав Железняк
Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву на складання мандату. Якщо Верховна Рада проголосує за це рішення, то в Парламенті залишиться рекордно мала кількість нардепів – лише 415.
Чому Аксьонов вирішив скласти мандат поки що невідомо. Про те, що він вирішив піти з посади, пишуть його колеги, зокрема Ярослав Железняк, проте сам нардеп ще не коментував своє рішення.
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Сепаратист та корупціонер: що варто знати про Андрія Аксьонова
Весною 2014 року Андрій Аксьонов став на бік сепаратистів та був одним з організаторів так званого "референдуму" за приєднання Донецької області до Росії 11 травня.
У 2010 році від "Партії регіонів" його обрали головою сільради селища Новопетровське, що є передмістям райцентру Добропілля. Він блокував патріотичні автопробіги біля райцентру місті й заявляв, що особисто підтримує регіону приєднання до Росії.
"Руський мир" у Добропілля не дійшов і Аксьонову довелося втікати до окупованого росіянами Криму. Там він отримав російський паспорт та переховувався до кінця 2014 року, після чого спокійно повернувся до Добропілля. Ба більше, у 2015 році Аксьонов переміг на виборах мера райцентру та став очільником міста. Він не приховував антиукраїнську позицію й відмовлявся вшанувати пам'ять героїв АТО, натомість прославляв "тітушок".
У 2018 році блогер Денис Казанський провів власне розслідування та з’ясував, що в Аксьонова є російський паспорт, просто "пробивши" його по російській базі. Тоді ж мер Добропілля став героєм гучного розслідування проєкту "Донбас. Реалії" й про його злочини з парламентської трибуни розповів народний депутат Дмитро Лубінець. Він наголосив, що той взагалі не мав ніякого права балотуватися у мери українського міста.
Кримінальна справа, втеча до Криму та Верховна Рада
- Кримінальну справу на Аксьонова відкрили аж у 2018 році, але він встиг втекти до тимчасово окупованого росіянами Криму. З моменту своєї втечі Аксьонов залишався формально мером Добропілля. Після повернення на Батьківщину суд відсторонив його від обов'язків, але лише на 2 місяці.
- При цьому Аксьонова судили зовсім не за сепаратизм, а за корупційні злочини. Його звинувачували у підробці документів (ч. 4 ст. 358) та розтраті майна (ч. 2, 3 ст. 191),
- У січні 2019 року Аксьонов повернувся до України, його відправили під домашній арешт. Згодом його замінили на особисте зобов'язання.
- Того ж року сепаратист наважився балотуватись до Верховної Ради – на парламентських виборах він програв переможцю в районі 1,5% – менше тисячі голосів. Депутатом тоді став Руслан Требушкін, а Аксьонов за рік впевнено переобрався на другий термін в мери Добропілля.
- Восени 2020 року нардеп Требушкін переміг на виборах мера Покровська та склав депутатський мандат. Тоді оголосили довибори на 50 окрузі. Аксьонова підтримали Требушкін та агенти впливу місцевого олігарха Рината Ахметова.
- Підтримка олігарха та адмінресурс зробили своє – Аксьонов дуже впевнено переміг на виборах 28 березня 2021 року й став народним депутатом Верховної Ради 9 скликання, попри російський паспорт та сепаратистську діяльність.