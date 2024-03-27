"Війна наздогнала в тилу": помер ексдепутат Ради та полковник Нацгвардії Антонищак

Помер депутат Верховної Ради 8 скликання Андрій Антонищак. Він з 2014 року воює, однак з життя пішов у тилу.

Про смерть Антонищака повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

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У Львові помер Андрій Антонищак

Геращенко розповіла, що про смерть ексдепутата стало відомо зранку 27 березня. Місцеві видання уточнюють, що він помер вночі у Львові. Причини його смерті наразі невідомі.

Зранку отримали сумну звістку. Помер наш колега, депутат ВР попереднього скликання Андрій Антонищак. Андрій воював, був поранений. Але тоді пронесло,

– написала Геращенко.

За її словами, війна наздогнала Антонищака "в тилу, з підірваним здоровʼям". Натомість у групі Розділля-інфо адміністраторка повідомила, що Антонищак перебував у відпустці, до цього він був на Запорізькому напрямку.

Ми зідзвонювалися час від часу, Андрій дуже гостро переживав ситуацію на фронті, обговорювали забезпечення підрозділів і гуманітарну допомогу. В парламенті Андрій був в команді Народного фронту, ми разом працювали в коаліції. Памʼятаємо тебе, друже… Найщиріші співчуття родині,

– додала Геращенко.

Що відомо про Андрія Антонищака

Світла пам'ять Герою. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким захисника.

Андрій Антонищак народився 23 червня 1969 у Новому Роздолі Львівської області. Він був полковником, координатором 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України.

На війну він пішов добровольцем одразу з Майдану, у 2014 році. Воював у Слов'янську, Дебальцеве та інших найгарячіших точках.

Також Антонищак – народний депутат України VIII скликання, член парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка", колишній член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.