Мати впізнала сина на відео у полоні: 22-річний військовий з Калуша повернувся додому

Захисник Андрій Біник зник безвісти під час боїв на Донеччині ще в лютому. Через кілька місяців його побачили на відео в полоні, а 9 червня він нарешті повернувся додому.

9 червня 2025 року з російського полону повернувся боєць 71 окремої єгерської бригади Андрій Біник. Він безвісті зник з 10 лютого в районі села Янтарне, Покровського району. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Калуського міського голову Андрія Найду.

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Його чекали вдома майже чотири роки

Андрієві 22 роки, він родом із Калуша. Навчався у ліцеї №4, потім у ВПУ №7. Займався спортом і ще зовсім юним пішов на строкову службу. У 2023 році підписав контракт і служив у 71 єгерській бригаді ДШВ ЗСУ. У грудні 2024 році був у зоні бойових дій на Донеччині. Востаннє вийшов на зв'язок 28 січня, попередивши, що може зникнути. Згодом 10 лютого зник безвісти в районі села Янтарне, Покровського району.

Лише через певний час родина побачила його на відео в полоні. Цей момент став єдиною надією для матері, яка чекала сина день і ніч.

Символ надії став реальністю

9 червня стало відомо про звільнення Андрія з полону. Його історія стала знаковою для всієї громади.

Надзвичайно хвилююча новина для всієї громади! Серед звільнених українських воїв — наш земляк, мешканець громади Андрій Біник. Після тяжких випробувань він нарешті вдома. Живий. Вільний.

— зазначив Андрій Найда.

На Алеї віри та надії в Калуші досі є банер із фото Андрія. Скоро він зможе зняти його самостійно — як символ повернення. Попереду в захисника – реабілітація, відновлення, і, зрештою, повернення додому, де на нього чекають мама, бабуся, рідні та старший брат, який також на фронті.

Нагадаємо, 9 червня відбувся новий обмін полоненими, серед звільнених є бійці всіх підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, Прикордонної служби та спеціальної служби транспорту.

Додому повернулися захисники Маріуполя, які пробули в полоні Росії більше трьох років.