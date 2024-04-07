Двічі ставав на захист Батьківщини: у боях за Україну своє життя віддав Андрій Галат

Захищаючи рідну землю від російських загарбників, на фронті загинув Андрій Галат із Полтавської області. Йому був лише 41 рік.

Відомо, що воїн мав за плечима великий досвід боїв у Донецькій області. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році чоловік знову пішов захищати рідну землю.

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Не шкодуючи себе, віддав життя за Батьківщину

Український захисник Андрій Галат був уродженцем Харківської області. Однак його родина вже понад 30 років проживає у селі Федунка Шишацької громади, що у Полтавській області.

Боєць героїчно захищав Україну протягом 2014 – 2017 років. І вже наприкінці 2022 року Андрій, не шкодуючи сил, здоров’я і власного життя, вдруге став на захист Батьківщини.

Андрій Галат двічі ставав на захист Батьківщини / Фото Федунський старостинський округ

На жаль, 31 березня життя захисника обірвалося. Це сталося під час служби в селі Сергіївка Донецької області. Відомо, що рідну людину втратили єдиний син, дружина, старенька мама, а також сестри.

Вже минулої п'ятниці, 5 квітня, бійця провели в останню путь, із захисником попрощалися у селі Федунка. Його поховали на місцевому кладовищі. Свої співчуття висловив й начальник Миргородської РВА Віталій Дяківнич.

Щиро співчуваю родині Героя. Низько схиляю голову в тихій скорботі. У серцях вдячних земляків вічно житиме пам'ять про відважного земляка. Нехай Господь додає сил рідним пережити цю тяжку втрату, а душа Андрія Галата знайде мир та спокій там, де праведні спочивають. Царство небесне! Вічна пам'ять,

– сказав він.

У селі Федунка попрощалися із захисником Андрієм: дивіться фото

Редакціятакож висловлює щирі співчуття родині Андрія. Світла пам'ять Захиснику України.

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