Безробітний переможець "Газпрому": біографія Андрія Коболєва

28 квітня 2021 року Кабмін власноруч збільшив кількість безробітних в України – у режимі онлайн було звільнено очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Андрій Коболєв попри свій доволі молодий вік є старожилом українських владних коридорів і чиновником-ветераном та офіційним доларовим мільйонером.

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Біографія Андрія Коболєва

Андрій Коболєв – корінний киянин, він народився у столиці України 16 серпня 1978 року.

Батько майбутнього очільника "Нафтогазу" був науковцем й у радянські часи займався геофізикою. У 90-і роки минулого століття знання та навички Коболєва-старшого стали у пригоді великому бізнесу, що заходився досліджувати та розробляти нафтогазовий шельф Чорного моря.

Бізнесові успіхи Коболєва-старшого дозволили його сину отримати найпрестижнішу на той час освіту – Андрій закінчив Київський інститут міжнародних відносин та отримав диплом економіста-міжнародника.

На останньому курсі КІМО молодий фахівець вже почав активно працювати – його першим серйозним місцем працевлаштування став український філіал впливової аудиторської контори PricewaterhouseCoopers. Ця робота дала Коболєву необхідний досвід і підготувала для подальшого кар'єрного зростання.

Чиновник і незамінний фахівець

У 2002 році Коболєв переходить на роботу до НАК "Нафтогаз" та влився до команди регіонала Юрія Бойка, нині – нардепа від проросійської "ОПЗЖ". На цей час припадає знайомство Коболєва з Юрієм Вітренком – сином популярної тоді проросійської діячки Наталі Вітренко.

Молоді радники-консультанти проявили себе як потрібні фахівці та отримали репутацію незамінних. Треба нагадати, що в перші роки нового тисячоліття питання імпорту газу було надзвичайно важливим та дуже прибутковим. Газу були присвячені всі тогочасні ток-шоу, а звинувачення у зловживаннях й аферах, пов'язаних з газом, могли як поховати політичну кар’єру, так просунути до першого ешелону української еліти. Бакай, Тимошенко, Бойко, Дубина, Фірташ – ці прізвища з'являлись та зникали на "газовому небосхилі", а Коболєв і Вітренко залишалися при ділі.

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За кілька років Андрій Коболєв став радником голови правління "Нафтогазу" Олега Дубини та його наближеною особою. Молодий технократ був одним з тих, хто вів переговори з Москвою про постачання газу та став свідком газового шантажу Кремля. А також – афери імені Юлії Тимошенко, яка у 2009 році повезла до Путіна пусті бланки з підписами топменеджерів НАК (зокрема й Коболєва), а повернулася з кабальною угодою, з якою мріяла стати президентом України.

Втім, знижка у 30% не стала аргументом для виборців – президентом став інший ставленик РФ – Віктор Янукович. Після приходу до влади "донецького клану" Коболєв і Вітренко стали зайвими у "Нафтогазі" й вони пішли у приватний сектор, але перед цим вдало здійснили реструктуризацію боргів "Нафтогазу" завдяки облігаціям та сумнівним фірмам з реєстрацією на Кіпрі.

Коболєв і Вітренко продовжили працювати з офшорами, але вже під брендом AYA Capital. Основним напрямком діяльності колишніх чиновників стали корпоративні фінанси. У перекладі на людську мову та українські реалії тих часів це означало роботу з проблемними активами, викуп боргів підприємств зі значними знижками та перерозподіл власності.

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Очільник "Нафтогазу"

Бізнес тандем намагався вести чесно і за червоні лінії не заходити. Після перемоги Революції Гідності відсутність "зашкварів" і непогана репутація дозволили Коболєву повернутися у владу. Цього разу, як людині прем'єра Арсенія Яценюка.

25 березня 2014 року Андрій Коболєв очолив "Нафтогаз", причому – фактично без конкурсу. Правою рукою Коболєва став Вітренко.

Андрій Коболєв у образі державника на корпоративній фотосесії / фото – НАК "Нафтогаз"

Роботу тандему на чолі "Нафтогазу" варто визнати успішною. Попри війну та спроби газового шантажу з боку Росії Україна не лише не замерзла, як обіцяли ЗМІ країни-окупанта, але й змогла налагодити безперебійне постачання газу для промисловості та мешканців країни. Збиткова компанія була реформована, були ліквідовані "схеми" та введені прозорі принципи роботи. Реформована структура почала генерувати прибуток.

Газовики налагодили співпрацю зі ЗМІ та спромоглися зробити імідж галузі позитивним, а самі очільники "Нафтогазу" в якийсь момент стали ледь не національними героями.

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Стокгольмський арбітраж і премії

"Нафтогаз" під керівництвом Коболєва і Вітренка перейшов у наступ й зміг завдати Росії болісного удару у Стокгольмському арбітражі та стягнути з агресора 4,6 мільярда доларів. Ці гроші врятували українську економіку у найскладніші часи зими 2019/2020 років.

Втім, перемога у Стокгольмі над "Газпромом" стала початком кінця успішного тандему. На хвилі ейфорії від виграшу 3 мільярдів доларів топменеджмент "Нафтогазу" вирішив заробити й сам – наглядова рада НАК постановила, що за такі успіхи непогано було б преміювати самих себе. Премія в 1% начебто й невелика, але все ж це 1% від космічної суми в 4 700 000 000 доларів. Особисто Коболєв мав отримати 7,9 мільйона доларів.

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І хоч нічого незаконного в цьому не було, на моральний аспект боси "Нафтогазу" не врахували. Коболєв і ко одразу стали мішенню. Очільнику "Нафтогазу" згадали все – і скандал з придбанням броньованого авто, і зв'язки з олігархом Коломойським включно з кримінальною справою 2016 року, і історію з Едуардом Ставицьким, і навіть розлучення з матір'ю 3 дітей вже офіційного мільйонера – Зоряною.

Велике інтерв'ю Андрія Коболєва для 24 каналу:

ЗМІ смакували усі деталі скандального преміювання та мало не в режимі онлайн відстежували, як Коболєв купує долари на отримані гривні, а потім надсилає мамі у США частину премії, а потім дуже хвилюється через те, щоб отримати решту.

Успішний чиновник став мішенню не лише для ЗМІ, але й для колег з владних кабінетів. Першим на мільйонері почав піаритись його керівник – прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На початку 2019 року очільник уряду жорстко критикував Коболєва, давив на моральний аспект, заявляв, що з ним не пролонгують контракт і навіть оголосив конкурс на посаду голови правління НАК.

Соратником Гройсмана став нардеп-радикал Олег Ляшко. Разом з урядовцем він склав комічний дует, який почав "працювати" по Коболєву. Апогеєм стало легендарне березневе засідання Кабміну, куди Ляшко прибув аби скасувати контракт з Коболєвим.

Справа затихла сама по собі – Гройсман програв на виборах і залишився за бортом великої політики. Нині він разом з Ляшком засідають на політичних шоу телеканалу Ріната Ахметова.

Новий контракт, конфлікт з Вітренко і відставка

Нова влада контракт з Коболєвим продовжила на 4 роки у березні 2020 році, але справа про космічні премії турбувати не припинила. До цієї теми неодноразово повертався сам президент Зеленський й навіть давав прем'єру Гончарука завдання "розібратися".

Вони повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми. Запропонувати виходи з цієї ситуації. Чи вони вас почують, чи вони не почують вас, тоді вони почують людей чи юристів,

– президент Зеленський дає завдання прем'єру Гончаруку у січні 2020 року. Проте займатися цим питанням вже буде Денис Шмигаль.

Новий контракт суттєво обмежив повноваження Коболєва та всього "Нафтогазу", але решту своєї премії він все ж отримав – щоправда, не "живими" грошима, а облігаціями.

У тому ж році розійшлися шляхи Коболєва та Юрія Вітренка. Між двома партнерами стався конфлікт (причини достеменно невідомі), який переріс у відкрите протистояння. Вітренко у серії інтерв'ю почав "мочити" боса та звинувачувати його у всіх смертних гріхах. Коболєв тримав удар і застосовував адмінресурс – Вітренко втратив роботу, але не вплив.

Юрій Вітренко став цінним кадром для нової влади й у 2021 році "відродився" у якості виконувача обов'язків міністра енергетики. Також він відкрив очі голові уряду Денису Шмигалю на те, що 2020-й рік "Нафтогаз" завершив вперше за багато років зі збитками, а після історії з підвищенням тарифів та жорсткої критики у Коболєва вже не було імунітету.

Це стало каталізатором подальших подій – 28 квітня 2021 року на засіданні Уряду Коболєва та усе правління НАК звільнили у режимі онлайн й миттєво знайшли заміну. В особі Вітренка.

Коболєв та його реакція на звільнення:

Безробітному Коболєву залишилося лише повідомити, що про зміну свого статусу він дізнався з фейсбуку, а також запостити своє бачення звіту "Нафтогазу" за 2020-й, який, схоже, ніхто вже не читав.

Родина та особисте життя

Андрій Коболєв – офіційно розлучений. З Зоряною Козяк він прожив у шлюбі 14 років, подружжя виховувало 3 доньок. Восени 2017 Андрій та Зоряна розлучилися.

Колишня дружина та доньки Андрія Коболєва / Фото з соцмереж

Вже колишня дружина чиновника залишила собі його прізвище, а також значну частину майна чоловіка – будинок на 275,5 кв. м і 12 соток землі в селі Чайки під Києвом, автівки Porsche Cayenne 2007 року випуску та Lexus LX 570 2011 року випуску.

Нині Коболєв лишається холостяком, але таблоїди час від часу "ловлять" його в ресторанах з молодими жінками. Втім, про деталі і характер стосунків не повідомляють

Декларація

Востаннє Андрій Коболєв публічно подавав е-декларацію у 2016 році – тоді громадськість була шокована річним заробітком в понад 19 мільйонів гривень, що в 17 разів більше того, що він заробив у 2015 році.

Після того декларація чиновника стала секретною й про розмір заробітків Коболєва залишилося лише здогадуватись. Втім, навесні 2020 року, коли президент Зеленський тимчасово "прикрив лавочку" Коболєв бідкався, що отримує менше як 50 тисяч гривень.